確診大廈食肆｜增6餐廳上榜　退休翁傳染期光顧將軍澳多間茶記

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-07 00:12

本港新冠肺炎疫情持續，周六（6日）公布新增8宗確診個案，當中4宗屬本地個案，有2宗源頭不明，有關個案居住的廣生行大廈B座、將軍澳富寧花園第1座，列入強制檢測公告。 據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增6間餐廳上榜，其中75歲退休翁於3月3日有病徵，同日去過坑口村的敘好粉麵茶餐廳、寶林商場大快活，發病翌日到富寧花園商場的南豐餐廳小廚。此外，下午公布暫有四宗初步確診個案未明源頭，有個案潛伏期內亦有光顧多間餐廳。

新增的確診者住所方面，#11070為44歲女，住西營盤居仁閣，3月4日起有病徵，為有關連個案。#11073為勞工處的45歲女職員，住荃灣愉景新城第1座，3月4日起有病徵，其同於勞工處工作的丈夫日前確診，同住的兩名兒子及外傭今日亦初步確診。

兩宗無源頭個案的住址，包括#11071為34歲男會計，3月1日起有病徵，住灣仔克街6號廣生行大廈B座。#11072為75歲退休翁，3月3日起發病，住將軍澳富寧花園第1座。兩座大廈列入強制檢測公告。

據衞生防護中心晚上更新確診者行蹤，新增6間餐廳上榜，包括#11071即34歲男會計於2月27日及28日分別到灣仔瑞祥大廈的碗碗香及合和中心的薈軒。#11072即75歲退休翁於3月3日到過坑口村敘好粉麵茶餐廳、寶林商場大快活，及於4日到富寧花園商場的南豐餐廳小廚。另外，#11070曾於3月3日到黃埔天地享膳坊4期的Amber’s Table。

另已公布三間餐廳留足跡 暫未納名單

不過據衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮下午（6日）的公布內容，#11071另外於2月28日去過新鴻基中心的肯德基，#11072於2月26日到灣仔敏華冰廳，傳染期內於3月1日到富寶花園合興咖啡粉麵。惟上述三間餐廳暫未納入晚上公布的大廈名單。

初步確診婦曾訪4餐廳包括又一城COVA

另外，下午公布暫有四宗初步確診個案未明源頭，一名73歲退休女士潛伏期內亦有光顧多間餐廳，他住華景山路3號海峰花園1座，3月1日起有病徵，3月5日樣本呈陽性，曾於2月22日到又一城COVA、23日到圓方正斗粥麵專家、25日到葵涌華景山莊的百分百餐廳，發病當日即3月1日到過利舞臺的翠亨村。

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