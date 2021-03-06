今增8宗確診　有會計到尖沙咀參加50人投資講座　聖保羅兩校停課

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-06 18:20

本港新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心今日（6日）公布，本港新增8宗確診個案，當中4宗屬輸入個案。4宗本地個案當中有2宗源頭不明，包括一名在太古坊林肯大廈一間電腦公司任會計男子，傳染期內到過不少餐廳，在潛伏期內去過有50多人參與的物業投資講座。另外，在長沙灣政府合署工作的勞工處兩名夫婦職員，其兩名兒子及外傭亦初步確診，分別就讀的聖保羅男女中學及聖保羅書院須停課，教職員及學生將強制檢測。目前本港約有十多宗初步確診，包括聖安多尼學校一名女學生，該校亦須停課。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，兩宗源頭不明個案，包括個案#11071為34歲男，在一間電腦公司任會計，公司位於太古坊林肯大廈，惟一段長時間在家工作，2月27日為最後上班，3月1日起不適，4日樣本檢測呈陽性，其居住的灣仔克街廣生行大廈B座須強制檢測。他於傳染期內，包括2月28日去過新鴻基中心的肯德基、合和中心的薈軒；於2月27日到碗碗香。

另外，他於2月24日出席在尖沙咀安聯大廈舉行的物業投資講座，有50多名參加者，他期間有戴口罩、無飲食，當局已發出短訊通知檢測；他同日前往安寧大廈前，去過K11 Musea地下廁所，逗留5至10分鐘。

第二宗源頭不明個案#11072，為75歲已退休男士，他居住的將軍澳富寧花園1座須強制檢測。他於3月3日出現病徵。他於傳染期內光顧多間餐廳，包括於3月4日去過將軍澳富寧花園的南豐餐廳小廚；3月3日去過將軍澳坑口村敍好茶餐廳，同日到寶林的大快活；3月1日到富寶花園合興咖啡粉麵；2月26日到灣仔敏華冰廳。

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勞工處職員家人確診 就讀聖保羅兩校須停課

有關連個案方面，兩名確診的勞工處職員#11073、#11061為同住家人，同在長沙灣政府合署10樓勞工處工作，昨已將該辦公室納入強制檢測。他們兩名兒子及家中外傭亦初步確診，其中一名兒子在麥當奴道的聖保羅男女中學就讀中六，2月24日是最後一天面授課，惟他有住宿舍至3月4日，有一名同學為同房，同層共用廁廚或用餐的師生列為密切接觸者，他亦出席打羽毛球活動。

另一名兒子在般咸道的聖保羅書院就讀中四，3月3日最後上課。當局建議兩校停課，如明天個案確診後，兩校教職員及學生都須強制檢測。

初確診學生3月1日最後上課 聖安多尼學校須停課

另一宗有關連個案為#11070，在紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502-503室工作，為OUTER BOX HONG KONG LIMITED員工，3月3日最後上班，該辦公室人員須強制檢測。其女兒及家傭亦初步確診，前者就讀聖安多尼學校，最後於3月1日上課，當局建議該校停課14天。

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10多宗初步確診4源頭不明

歐家榮表示，本港約有十多宗，當中有4宗源頭不明。包括一名56歲男醫生周偉文，住大角咀一號銀海7座，無病徵，因工作須定期檢測，3月5日樣本在私家化驗所呈初步陽性，對上一次檢測於2月26日為陰性。周偉文在全康醫務綜合中心的兩間診所工作，包括屯門柏麗廣場2312室，3月5日最後上班；及葵芳閣三座地下商場J1室，3月6日最後上班。

他在潛伏期內到過兩間院舍工作，包括3月5日最後一次到新生精神康復宿舍，位於深水埗南昌街332號新生會大樓；另外3月2日到葵涌梨木樹邨3座匡智梨木樹宿舍，當日無見任何病人。當局會安排兩院舍全數員工及院友檢測，由於他有穿戴全幅個人防護裝備，故暫無院友列為密切接觸者。

第二宗無源頭的初步確診個案，為一名32歲男電腦程式員，在名為Undone的公司任職，位於尖咀加拿分道2號4樓，3月1日最後上班，有約30名同事，當他列為確診個案後，該公司會納入強制檢測。他住深水埗大南街258號，3月1日發病，3月5日在社區檢測中心的樣本陰性。潛伏期內去過北河街街市，2月26日去過華嫂冰室、K11 MUSEA戲院及用4樓廁所，並曾在廁所內除口罩以水洗面，但同日無個案在同一場合出現。

第三宗為73歲退休女士，居華景山路3號海峰花園1座，3月1日起有病徵，曾看中醫，3月5日到社區檢測樣本呈陽性。他傳染期內包括3月1日去過利舞臺的翠亨村，2月28日去宋王臺31號飛行總會。另外，她在2月27日到九龍仔業主會、2月25日到葵涌華景山莊的百分百餐廳、2月23日到圓方正斗粥麵專家、2月22日到又一城COVA。

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赤鱲角地盤30名工友須檢疫

最後為一名地盤工人，在赤鱲角地盤工作，屬機管局，承辦商為中國建築，興建建無人駕駛列車及行李輸送隧道，位於機場路近北的交匯處。與之前三跑群組不同，他是坐車去地盤非坐船。他住欽州街1-9號，無病徵，3月5日按公司要求留樣本呈陽性，早前樣本陰性，所有員工有恆常檢測，其約30名同事列密切接觸者須檢疫。

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