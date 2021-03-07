櫻花｜疫下無法「返鄉下」　市民湧將軍澳單車館公園「影返夠本」

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-07 17:58

踏入初春時分，本應是港人計劃到「鄉下」日本賞櫻的時候，可惜疫情之下，旅途遙遙無期，不少市民唯有在港尋找櫻花的蹤影。 位於將軍澳的香港單車館公園，栽種著鐘花櫻桃及吉野櫻，即使今日(7日)天陰有雨，仍有不少人架起長鏡、腳架影櫻花。有熱愛攝影的市民表示，以往一年多次專門到外地影花，但因為疫情無法出外旅遊，慶幸今年本地櫻花「開得唔錯」，要「影返夠本」；亦有發燒友帶同600mm長鏡影櫻花，要拍出另一種感覺。

▼單車館公園櫻花盛放 打卡客絡繹不絕▼

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「櫻花唔等人，下星期可能就殘咗」



居單車館公園附近的梁女士是攝影發燒友，以往多到外地旅遊影花。她說，「今年冇得出去（外地）影櫻花」，相機也快『生銹』，而今年本地「開得唔錯，要影返夠本。」

至於為甚麼要先拍攝櫻花，梁女士指，「櫻花唔等人，下個星期可能就殘咗。」她說，現在是櫻花最美、最茂盛的時候，認為不要等櫻花再茂盛一點才影，若雨勢再大一點，櫻花便會凋謝。



避人群以長鏡遠距離拍攝：更有意境 甚至「提首詩」更浪漫

梁女士又認為，陰天影花更好，因光線是散射光，可拍攝花卉原來的色彩；相反，在陽光底下，相中枝節會反白，或影響花的形狀。

疫情下單車館公園人流不減，不少人聚集在櫻花樹下。梁女士指，因為怕有感染風險，所以人多時會站遠一點，先以長鏡頭拍攝，不聚集在花前。她又說，長鏡頭拍攝，可調整不同角度，更有意境，甚至可在照片上「提首詩」，更為浪漫。

梁女士說，「今年冇得出去（外地）影櫻花」，相機也快「生銹」，而今年本地「開得唔錯，要影返夠本。」（陳嘉慧攝）

情侶到花海前留倩影

專業攝影師陳先生今日與女朋友到單車館公園，為另一半在花海前留倩影。被問到主要影人還是影花，他與女友對望後笑說：「影花。」雖然今天未有放晴，但他指，專業攝影師在任何天氣都要影得好。

他說，這裡櫻花年年有，但今年影花的人的確更多，而為了避免感染風險，他們不會在人多處逗留太久。

專業攝影師陳先生今日與女朋友到單車館公園，為另一半在花海前留倩影。（陳嘉慧攝）

600mm長鏡影櫻花 發燒友：拍出另一種感覺

在櫻花樹不遠處架起600mm長鏡頭的廖先生亦指，盡量會避開人群。他向記者展示相片，指出由長鏡頭拍攝出「影深」效果更強，可拍出另一種感覺。

廖先生現時半退休，有更閒暇到不同地方拍攝花、鳥照片拍照。他說，以往不時在週末，到廣東省短線旅行及攝影，因疫情已一年多沒法到國內短線遊。