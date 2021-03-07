愛丁堡廣場新設流動採樣站　地盤工指兩周一檢過密

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-03-07 19:23

昨日（6日）起，位於中環愛丁堡廣場、沙田大會堂廣場和大埔社區中心的流動採樣站開放予所有市民接受檢測。記者今日（7日）到位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站視察，發現周圍雖有大量外傭聚集，但卻未見有外傭進行檢測。期間有任職地盤工人的市民和警隊成員前來檢測，也有家長因女兒學校出現確診個案而進行測試。

記者今日（7日）下午2時到位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站視察，發現檢測站周圍廣場有大批外傭聚集，現場有數名警員提醒外傭散開。惟就記者所觀察的1小時內，未見有外傭檢測。

昨日起，位於中環愛丁堡廣場、沙田大會堂廣場和大埔社區中心的流動採樣站開放予所有市民接受檢測。（黃穎津攝）

地盤工兩周一檢措施感麻煩：政府要咁無辦法

據政府規定，建造業工地人員需每14日進行1次病毒檢測，於地盤工作的魏先生因此來到檢測站進行檢測。他指該檢測站人流較少，進行檢測翌日後便能收到結果，相當方便。惟魏先生亦坦言對「兩周一檢」措施感到麻煩，稱「政府要咁無辦法」，只能「等（疫情）平息後取消」。魏先生又指，地盤工作多在戶外進行，且工人之間一般會分開工作，故認為沒有太大必要每兩周進行一次檢測。

魏先生坦言對「兩周一檢」措施感到麻煩，稱「政府要咁無辦法」，只能「等（疫情）平息後取消」。（黃穎津攝）

任職警隊後勤的盧先生同樣因強制定期檢測來到檢測站進行測試。他指「平時去開嗰個close咗」，故今天到新開的愛丁堡廣場檢測站進行檢測。盧先生又稱，近日有收到消息稱會要求警隊成員接種新冠疫苗，惟現時尚未公布詳情。

記者今日到位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站視察，發現周圍有大量外傭聚集，現場有數名警員提醒外傭散開。（黃穎津攝）

女兒就讀確診學校 家長陪同檢測以策安全

昨日位於麥當勞道的聖保羅男女中學、於般咸道的聖保羅書院、及位於醫院道的中西區聖安多尼學校均出現確診個案。為保安全，蔡女士帶同就讀中西區聖安多尼學校四年級的女兒進行檢測。她指目前學校未有公布確診學生年級以及班別，只知道將會按政府安排停課14天。蔡女士又稱，學校一直讓三分之一學生分批回校上面授課程，不料剛輪到女兒年級回校上課時便出現確診個案。蔡女士亦嘆道，即便擔心女兒回校上課有感染風險，但仍希望學校能恢復面授，指「面授效果好好多」。

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