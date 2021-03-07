華大基因發錯誤樣本瓶編號電話短訊　103名市民未能查閱檢測結果

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-07 19:15

醫管局今日（7日）傍晚表示，昨（6日）接獲承辦商通知，在處理結果時樣本瓶編號出現偏差，導致部份市民收到電話的短訊，載有錯誤樣本瓶編號，故有市民未能登入政府的電子檢測紀錄系統下載檢測紀錄，事件中有103名參與檢測的市民受影響。據了解，涉事的承辦商為華大基因。

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為配合衞生署衞生防護中心的「加強化驗室監察計劃」，醫管局委託化驗承辦商進行新冠病毒檢測及透過電話短訊通知陰性檢測結果。醫管局發言人指，有103名參與檢測的市民，收到電話的短訊載有錯誤樣本瓶編號。

涉事市民3月2日交回樣本瓶

他們曾於3月2日在普通科門診診所交回樣本瓶，經檢測後所有結果均為陰性。承辦商確認，有關偏差不涉及個人資料及私隱，亦沒有影響檢測結果。

醫管局指非常重視事件，在接獲通報後，已要求承辦商立即通知受影響的市民及發出更正電話短訊。局方已責成承辦商全面檢視有關系統及修正錯誤，防止再發生類似事件。

值得注意是，醫管局指昨日已收到承辦商通知事件，惟今日舉行的疫情記者會中，未有主動交代事件。