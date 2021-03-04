強制檢測｜醫管局增3化驗所助滯後樣本「清龍」　48小時可有結果

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-04 19:41

醫管局早前指，因社區檢測需求量大增，其中一間外判化驗室未能在48小時提供結果，有樣本甚至一周後才有結果。《香港01》今日(4日)亦留意到港鐵站派發的社區檢測樣本包，早在早上已派完。 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻於疫情記者會上指，截至本周一(1日)，該局已額外找3間外判化驗所，負責處理新增及滯後樣本，而今日應「差不多滯後樣本做晒」，之後承辦商會按合約要求，在48小時內完成樣本化驗。

劉家獻指，已找3間化驗所處理新增及滯後的樣本。(張浩維攝)

劉家獻表示，社區化驗需求大，不同行業及不同高危群組都要檢測，往後會「睇返住個需求」，找更多化驗室協助，希望能盡快有檢測結果。他指，截至周一，該局已找到3間外判商處理新增及滯後樣本，但未能提供涉及哪間化驗室。他指，未來希望可在48小時內有檢測結果。

劉續指，外判化驗室每日在不同時段，都會通知醫管局「咩結果出咗，出咗幾多，我哋會一路睇住，係有專責同事睇住每一個外判化驗室，出嚟嘅結果」。他又稱，醫管局會與化驗室保持聯絡，長遠會看檢測需求，盡快作出調整。

今早上午9時許，青衣站僅剩約20包檢測包。（黃詠榆攝）

2月18日開始恢復晚市堂食的食肆，及獲准重開的表列處所，所有員工都需要「兩周一檢」，被問到相關做法是否會令檢測量在指定時段大增，以及是否有足夠檢測量時，劉家獻指，「每日睇住有幾多個新交樣本去唔同化驗室」，會持續檢視檢測樣本瓶的使用率，「要唔要加多啲化驗室，增加容量」。

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