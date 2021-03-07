強制檢測大廈｜新增7處所　聖保羅男女中學聖保羅書院師生要強檢

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-07 18:34

本港疫情持續擴散，今日（7日）新增16宗個案，其中5宗源頭不明。政府早前收緊政策，無論屬於有源頭或無源頭個案，患者居住的大廈均要進行強制檢測，料今日至少新增7個處所要強檢，包括太古城海星閣、葵涌華景山路海峰花園1座等；另有兩間名校有一對學生兄弟確診，為中西區麥當勞道聖保羅男女中學宿生舍堂及般咸道聖保羅書院。

今日新增13宗本地個案，其中5宗感染源頭不明，患者分別居於太古城海星閣、深水埗大南街256-258號、葵涌華景山路海峰花園1座、馬鞍山錦英苑錦義閣及深水埗欽州街1號昌遠大廈。

至於他們的工作地點，分別涉及石門京瑞廣場、尖沙嘴加拿芬道2號4樓UNDONE公司、北角新都城大廈B座地下的佳坊地產、赤鱲角機場地盤工作。其中在地盤工作人士，負責 機場島上無人駕駛車及行李輸送隧道工程(合約編號: C3801)，有逾30名人士送檢疫，另有數百工程相關人士要接受強制檢測。

聖保羅男女中學及聖保羅書院兄弟確診

早前長沙灣政府合署勞工處一對夫婦員工確診，他們的一對兒子也中招。其中一子就讀聖保羅男女中學的中六，2月24日最後上面授課程，但住在宿舍至3月4日，故宿生舍堂列入強檢名單；有一名同房學生，以及同層曾共用設施如沖涼房或洗手間、廚房，以及曾一起用膳的師生則列密切接觸者送往檢疫。

該校宿舍為位於東翼李莊月明樓頂部的莊邱碧雲太夫人舍堂，學校網頁介紹可飽覽市區景色，提供最多79個宿位，分男、女不同樓層，可讓本地及國際學生共同生活及文化交流。

另一子是般咸道聖保羅書院中四學生，3月5日檢測呈陽性，最後上學是3月3日，由於傳染期曾上學，故該校全部師生均要接受強制檢測。

般咸道聖保羅書院中四學生確診，師生要強制測。（資料圖片）

今日至少新增7個處所列入強制檢測名單。（余俊亮攝）

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