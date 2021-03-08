UA結業｜全港僅兩區無戲院　絕跡離島區　大埔居民睇戲夢碎

UA院線今日（8日）突然全線結業，現時全港只剩55間戲院，惟隨着UA院線結業，於2019年才重開的東涌東薈城戲院再次關閉，令戲院在離島區絕跡；而本來相隔20年，終再有戲院進駐的大埔區，原定由UA接手並準備在4月裝修、今年底開業，亦因為UA全線結業亦令大埔居民在區內睇戲夢碎。

疫情反覆，政府過去一年曾要求戲院停業逾百日，去年已有兩間戲院結業，分別為筲箕灣L Cinema及元朗戲院。而K11 MUSEA的戲院今年初亦已由UA轉手至MCL營運。