UA結業｜全港僅兩區無戲院　絕跡離島區　大埔居民睇戲夢碎

撰文：鍾妍
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UA院線今日（8日）突然全線結業，現時全港只剩55間戲院，惟隨着UA院線結業，於2019年才重開的東涌東薈城戲院再次關閉，令戲院在離島區絕跡；而本來相隔20年，終再有戲院進駐的大埔區，原定由UA接手並準備在4月裝修、今年底開業，亦因為UA全線結業亦令大埔居民在區內睇戲夢碎。
疫情反覆，政府過去一年曾要求戲院停業逾百日，去年已有兩間戲院結業，分別為筲箕灣L Cinema及元朗戲院。而K11 MUSEA的戲院今年初亦已由UA轉手至MCL營運。
現時全港最多戲院的地區為油尖旺區，共有10間戲院，但離島及大埔區則無戲院。大埔自2001年起區內戲院全結業，相隔20年，UA本打算於大埔超級城開設戲院，預計今年開業，當時商場更邀請區議員實地視察。惟隨UA結業，大埔居民「睇戲夢」再碎。大埔區議會主席關永業亦在facebook發文指，UA原訂今年4月入場裝修，第四季開業，惟現時要待有院線接手，即使一切順利亦要等一年或以上，大埔區才可能有戲院。
大埔區議員去年視察大埔新戲院選址
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東涌的戲院本來亦於2016年結業，相隔3年後，於2019年才重開，惟不足兩年再次關閉，令離島區戲院絕跡。東涌區居民過去除區內戲院，亦可選到青衣看戲，惟青衣戲院同為UA院線，結業後東涌居民最近或要到葵芳或荃灣才有戲院。
東薈城內的UA影院結業後，東涌居民若要看戲，或要到荃灣或葵芳。（資料圖片）
新冠疫情之下，戲院多次因應政府防疫措施而須停業，至今年2月18日才可有條件重開，惟有戲院去年已不敵疫情已結業，包括筲箕灣L Cinema及元朗戲院，而K11 MUSEA內的「K11 ART HOUSE」戲院，亦由UA轉手予MCL營運。
K11 MUSEA戲院 K11 Art House
▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延續一周▼
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