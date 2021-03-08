UA結業｜影迷手持6張戲飛不打算索償：佢哋都好慘　我哋小意思

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-08 12:44

新冠肺炎疫情下，戲院曾停開多時，UA Cinemas今日（8日）宣布由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序，UA多間戲院今日全線拉閘。 手上有6張票未用的影迷到旺角UA戲院查看情況，她表示，不會就此索償，認為對比自己的損失「佢哋都好慘，我哋小意思。」 另有影迷對戲院結業感到可惜，又指上週才在旺角UA觀看《魔物獵人》的優先場，當時未感到戲院有任何結業的「跡象」。

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保業計劃獲贈戲票 院線結業感可惜



王小姐今早到旺角MOKO的分店門前，查看結業告示。她說手上有6張UA戲票，為AIA保險健康App的贈票，當中也包括小食換領券。王女士說，今早聽聞院線結業的消息後，專程到戲院查看情況。

她上週剛在旺角UA戲院看過電影《拆彈專家》，對戲院關門感到可惜。被問及會否想要求戲院賠償，她表示不需要，「佢哋（戲院員工）都好慘，我哋小意思。」

上周曾到場看電影 未感有結業跡象



而不願上鏡的黃先生，本身是UA會員，亦對院線結束感到非常可惜，他認為UA戲院較其他院線實惠，尤其最近戲院重開後推出「買一送一」優惠，自己不時前來看電影。

他說，自己上週剛在旺角UA觀看電影《魔物獵人》的優先場，當時未感到戲院有任何結業的跡象。他又指，自己是會員，購買戲票可以「儲分」，足一定分數可換領戲票，但戲院App已不能打開，因些未能查閱分數。