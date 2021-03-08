UA結業｜職員指清盤人處理索償　同集團Madison's、泰蘭花亦結業

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-08 13:35

UA全線院線於即日起宣布結業，指由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力。記者今日（8日）致電熱線查詢，員工指若有關已購買現金券、會員積分等索償問題，需要向清盤人查詢，料最快於周三將有關資料上載到官網。 此外，除UA院線外，母公司「立基集團」旗下的餐廳，當中「Madison's」及「泰蘭花」亦會結業。

3月8日，UA Cinema 宣布全線戲院結業。（梁鵬威攝）

MCL不接受UA K11 Art House現金禮券

於早前接手UA於K11 MUSEA戲院「K11 Art House」的MCL Cinema，於早上在Facebook專頁宣布不再接受網站UA K11 Art House的現金禮券，指顧客可致電UA院線提供的熱線電話查詢。

熱線僅於今、明兩日使用

記者於早上致電UA院線提供的熱線電話查詢有關處理已購買現金券的方法，職員表示由於已啟動清盤程序，並已委任一名臨時清盤人，料最快可於周三將清盤人的資料上載到官網，指屆時可聯絡清盤人查詢有關現金券、會員積分等索償問題。他指，熱線電話只會於今、明兩日供查詢使用。

「泰‧蘭花」亦結業 十字冰室不受影響

至於UA戲院母公司「立基集團」旗下的餐飲業務，職員指於Megabox的「Madison's」及「泰‧蘭花」亦會結業；而十字冰室則只有九龍灣的分店會結業。根據網上資料，十字冰室於西營盤、銅鑼灣及旺角亦有分店。

與AIA合作 憑積分送戲票

UA Cinema宣布結業後，現時其官網及Facebook專頁已經未能進入。而集團旗下的「泰蘭花」、「Madison's」的Facebook專頁亦同樣被刪去；至於「立基集團」官方網站則顯示為網頁更新中。

根據網上資料，過往UA曾推出UA電影禮券、UA現金券、UA Loyalty Club 生日戲票及AIA Vitality會員之UA電子優惠券等，而因應疫情停業後亦一度延長有關使用期限，當中友邦保險「AIA Vitality 健康程式」會員，可憑運動紀錄獲得積分，當儲夠一定分數可獲贈免費電影換領券。

此外，UA於上月17日曾經推出會員戲票買一送一的優惠，當時指優惠適用至今年3月31日內的電影場次。而於網站「Klook」亦有售賣UA的現金禮券，可以40元購買價值50元的現金券，禮券有效日期原定至5月29日。

於「Klook」網站早前有售UA戲院的現金禮券。（網頁截圖)

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