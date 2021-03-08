科技員被追截涉拒捕　指警屈其腳增痛苦　官認為恰當武力裁罪成

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-08 13:36

資訊科技員被指前年10月旺角一次遊行後被警追截時拒捕，警員早前供稱，被告不斷擺動身體，被扣上手銬後曾掙扎。裁判官今（8日）在西九龍裁判法院裁決時稱，認為警員有給被告足夠的指示，辯方雖有質疑警員將被告的腳屈曲，使其受不必要痛苦，並着重警員曾稱「痛楚使其服從」，惟裁判官認為警員執行職務時未有使用不恰當武力，裁定被告罪名成立，並把案件押後至本月19日判刑，待索取被告的背景報告，期間被告須還押。

被告梁霆，(32歲，資訊科技員)，否認一項抗拒警員執行職罪，指他於2019年10月27日在旺角彌敦道近奶路臣街交界，抗拒執行職責的警員A。

案情指，當日約有50名黑衣人聚集在旺角一帶堵路，警員A下車驅散，見被告跑入奶路臣街隨即追截。

被告梁霆被裁定拒捕罪成。(資料圖片)

警員不能同時追捕50人

裁判官黃士翔認為警員A不能同時追捕50人，而被告在人群前方中間，故鎖定目標截停他。裁判官認為警員證供可信，被告遭到警員制服時不停擺動身體，踏上警車梯級時腳更向後蹬，警員有足夠理由懷疑他或想反抗，因此嘗試控制他。

認為警曾向被告提出清楚指示

裁判官稱，警員在被告欲站起時，曾說「警察，咪郁」，是清楚指示被告。辯方質疑警員將被告的腳屈曲，使其受不必要痛苦。惟裁判官不同意警員當時使用的武力不當，或超出合理武力執行職務。他續指，辯方投訴控方證供，着重警員曾稱「痛楚使其服從」。他批評辯方未有播放港台所拍攝得、較清晰的影片，卻倚賴控方較模糊的片段，對辯方盤問方法感失望。裁判官裁定被告一項抗拒警員執行職務罪名成立。

因一時判斷錯誤而犯案

辯方求情時提到被告為初犯，因一時判斷錯誤而犯案，不是預謀或意圖襲擊警員，事後感後悔，而且被告傷勢相比起警員的鼻翼擦傷較明顯嚴重。

案件編號：WKCC878/2020