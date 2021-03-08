的士司機涉運40汽油彈　稱只獲告知是醫療物品　否認串謀縱火

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-08 13:50

前年10月20日九龍區有遊行，一名的士司機被搜出載有40瓶汽油彈而遭拘捕，惟司機向警方解釋，當日受僱於一名男學生運送物資到九龍，他獲告知有關物品是醫療物品。司機被控串謀縱火罪，他否認控罪今日（8日）受審。案件正式開案前，法官李慶年多番質疑控方安排傳召證人的做法不妥，控方澄清期間口誤指證人「移民」澳門時，李官即稱「澳門喺中國一部份」，不解為何控方形容證人「移民」。

除汽油彈當有3瓶汽油及點火器

被告為曾偉龍（31歲，的士司機），被控於2019年10月17日至20日與他人串謀，而用火意圖摧毀他人財產，或罔顧他人財產會否被損壞。他另被控一項交替控罪，即管有物品意圖損毀財產罪，當中指他在2019年10月20日於‪大埔露輝路與汀角路交界‬管有40個汽油彈、3瓶汽油及2個點火器。

教學大學附近被警截查

控方開案陳詞指，駕駛的士的被告於2019年10月20日，在教育大學附近被警方截查，而警方在車內發現一個未封口的紙箱，內有40個載有液體的玻璃瓶、3個載有液體的膠樽、2個點火器，被告因此被捕。

2019年10月20日九龍遊行的情況。(詳看下圖)

+ 6 + 6 + 6

男生僱用他運送物資

被告在警誡下指，他當日下午本來約了友人到啟德溜狗，但一名男學生僱用他由教育大學運送「物資」至九龍區，他接收紙箱時，紙箱已封口，被告獲告知有關物品是醫療物品。控方要求法庭根據環境證供推論，被告知道箱內載有汽油彈。

官質疑到澳門居住是否叫移民

今早甫開庭時，辯方要求控方另傳召一名警員證人，惟控方指警員已離職，並「移民」澳門，警方難以聯絡上對方。法官李慶年對控方做法提出多番質疑，直指現時情況原可避免，即使警員離職，控方若有需要也可向他發證人傳票，傳召他到庭。

李官又直言「澳門喺中國一部份」，不解為何控方形容證人「移民」，是否應只是「移居」？李官認為警員即使離職，也應有責任就他早前的工作上庭作供，批評控方「又唔準備好，又唔打算解釋，係咁做嘢架咩？」

離職警員擔心要進行隔離

控方解釋，由於該證人主要負責錄取會面錄影，辯方不爭議片段，所以後來未跟進證人情況，又澄清警方一直嘗試聯絡該證人，但對方回覆緩慢，證人也曾擔心要進行隔離，影響在澳門的工作，但李官直指「離職警員話唔返就唔返，公義何在呀？」又質疑「佢心情唔好唔返都得喇喎？」

控方最終決定不傳召該證人，辯方也沒進一步申請，案件最終能夠如期開審。

案件編號：DCCC 144/2020