男生藏打火機燃料判勞教中心　官斥在旁吶喊的人　也應負道德責任

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-18 14:27

17歲男學生在前年11月2日港島區的衝突中，被指參與非法集結及管有打火機燃料等物品，他早前認罪。法官今日（18日）判刑時指，被告行為危害他人財產及生活權利，雖然法庭會對年輕人作寬大處理，但年輕任意妄為也非贖罪券，他們也要為自己行為負責，同時亦指，在旁搖旗吶喊及提供物資的人，也應負道德上的責任，因最終只有站在前線的人承受後果。最後判男生入勞教中心，望他理解「違法就是違法」，亦不一定會「達義」。

17歲的王姓男學生，承認非法集結及管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指他於前年11月2日在銅鑼灣希慎道，參與非法集結，並管有玻璃樽、噴漆及打火機燃料，意圖損壞他人財產。

有問題要解決不等於有權大肆破壞

法官練錦鴻判刑指，事發時社會對政府、民生、經濟等感到不滿，作為社會的一員，也深明出現需要解決的問題，但不等於市民有權大肆破壞，剝奪其他市民的自由。

2019年11月2日銅鑼灣一帶有人聚集及堵路。(詳看下圖)

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背後動機並不相關

練官又指，被告攜帶可製作汽油彈的材料，為阻止社會正常運作，危害他人財產及生活權利，更危害社會和諧，法庭要阻嚇這種反社會行為。無論背後動機如何高尚、是否受社會環境激發，法庭也只可就其行為作量刑，背後動機與目的並不相關。

年輕任意妄為非贖罪券

練官直言，法庭判處年青人時特別困難，但也因為年輕，他們有更大可塑性，判刑合適刑罰，可令他們重新做一個有用的人，法庭會對年輕人寬大處理，但年輕非任意妄為的藉口，也非贖罪券，他們要為自己的行為負責。

有旁搖旗吶喊的人應負道德上的責任

練官認為，道德上應負最大責任的是在旁搖旗吶喊、提供物資的人，而最終只是站在前線的人承受後果，他認為勞教中心可透過「勞其筋骨」培養守法概念，望被告理解「違法就是違法，是否達義在於每個人的計算，違法不一定達義。」而被告除了破壞外，不會達到其希望的結果。

案情指，案發當日約30人在希慎道聚集堵路，有警員看到在人群中的被告逃走，於是進行追截，被告被捕時穿上黑色衣物，並戴著眼罩、防毒面罩等，警方及後在他身上搜出涉案物品。

案件編號：DCCC 178/2020