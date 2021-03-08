4男女涉荃灣10.1衝突　警方驅散遇襲曾擎槍　清潔工人放物入火堆

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-03-08 17:28

荃灣前年國慶日發生衝突，中五生「健仔」曾志健當日中槍，早前已宣布流亡海外。在開槍事件前，4名男女被指參與荃灣海壩街一帶的暴動，警方驅散時築起防線，但不斷遭到示威者攻擊，有便衣警員甚至擎槍戒備。其中一名清潔工涉將物品放進火堆。他們今日（8日）否認暴動及縱火罪受審，控方開案陳詞透露，該名清潔工自稱為急救員，並指打算在現場施行急救。

5名被告：陳珩（39歲，清潔工）、陳金國（19歲，學生）、李振文（25歲，程式員）、馮清華（21歲，學生）、及郭小琴（22歲，學生）。5人被控於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動，首被告另再被控縱火，馮早前已沒有出席聆訊，法庭已向他頒拘捕令，因此只有4人受審。

200名示威者佔據海壩街

控方開案陳詞指，事發當日大批示威者在荃灣集結及堵路，警方下午3時40分掃蕩至大河道，並驅散在海壩街的示威者。當時約200名示威者佔據海壩街，並在海壩街與啟志街交界以雜物築起「防線」，更匿藏於水馬及「傘陣」後與警方對峙，有人更向警方防線擲汽油彈。警方則施放催淚彈，以及使用橡膠子彈。

有示威者在行人道上燃點一條火線

控方指，一名示威者期間走向警方，並將可燃液體淋在行人路上，然後燃點，造成一條火線，橫跨雙方防線間海壩街的行人路上，首被告將一幅狀似橫額、印有圖案的物件投入火堆，該示威者繼而將燈箱踢進火堆，新聞片段拍下縱火過程。

受審的4名被告均在警方行動中被拘捕，而警方押送其中3名被告離開時，警方在海壩街築起防線，但不斷遭到示威者攻擊，有便衣警員甚至擎槍戒備。

首被告在警誡下，自稱是急救員，打算在案發地點替人急救，其餘被告則保持緘默。

案件編號：DCCC 868/2019