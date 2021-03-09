新冠肺炎｜未按指示接受隔離兼失聯　69歲密切接觸者判囚14日

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-03-09 00:28

本港疫情持續，周一（8日）新增9宗確診個案。政府晚上發聲明，指一名被界定為密切接觸者的69歲男子未有按指示到檢疫中心接受隔離，並失去聯絡，後被警方截獲，終被判囚14日。

涉事69歲男子去年7月30日被界定為2019冠狀病毒病確診個案的密切接觸者，但他並未按衞生署指示到檢疫中心隔離，其後更失去聯絡，最終於去年8月11日被警方截獲，並被控違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），3月8日於東區裁判法院被判處即時監禁14日。

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根據《規例》第32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉身處任何公共運輸工具或任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店或藉在該處的行徑，或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。違例者最高可被罰款5,000元及監禁六個月。

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衞生署發言人表示，市民的合作是阻止病毒在社區傳播的重要一環。有關行為不負責任，使其他人蒙受感染的危險。政府對相關行為予以嚴厲譴責，並籲請公眾遵守相關規例。截至今日，共有三人已因違反相關條例被法庭定罪，被判即時監禁最多四個月。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士作出嚴肅跟進。