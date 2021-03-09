疫下網絡風險增　生產力局辦資訊保安峰會　助企業應對攻擊

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-09 12:48

新冠疫炎疫情下，大大改變營商模式，不少企業在疫情衝擊下應用更多數碼技術，惟網絡攻擊的風險亦大增。生產力促進局舉辦「資訊保安高峰會2021」，助業界掌握疫情下最新資安趨勢。 活動將一連兩日舉行，由自本地及海外的資訊保安專家及企業代表，分享與5G、物聯網、大數據分折、人工智能相關的保安管理及技術理論及實際應用，並探討疫情下的網絡風險。

薛永恒表示，疫情下不少企業採用創新科技應對疫情衝擊，甚至因數碼轉型而有所擴展，但強調資訊保安亦非常重要。（陳嘉慧攝）

創新及科技局局長薛永恒今日出席開幕禮時表示，疫情下不少企業採用創新科技應對疫情衝擊，甚至因數碼轉型而有所擴展，但他強調資訊保安亦相當重要。他說，政府一直致力幫助社會應對資訊保安的挑戰，包括提供最新資訊、舉辦講座等，又為企業提供專門支援。

薛永恒說，疫情下政府亦使用多項資訊科技，如強制檢疫電子系統、檢測及疫苗預約系統等，協助應對疫情。

生產力局主席林宣武表示，因疫情而應用的數碼科技，亦為不法分子提供機會，發動更多網絡攻擊。他指出，要應付網絡威脅，商界必須及早制定有效和先進的保安策略，確保在風險較大的範疇上有智慧干預方案。他說，生產力局及香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）已編製一系列保安指南，涉及遠端存取、網絡會議及VPN等，期望助業界構建安全策略。