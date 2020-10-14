新冠肺炎｜生產力局研發無觸按鈕　如心廣場商場率先引入

新冠肺炎疫情持續逾半年，市民外出時習慣小心翼翼，甚至不敢「撳𨋢」。香港生產力促進局研發了「kNOw Touch無觸按鈕」，可無需觸碰面板隔空按掣，華懋集團旗下如心廣場商場一期及二期已引入此按鈕。 香港生產力促進局總裁畢堅文表示，「kNOw Touch無觸按鈕」早前已進駐部分政府及公營機構大樓。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

生產力促進局：成本相宜、效益高

香港生產力促進局研發了「kNOw Touch無觸按鈕」，讓商場訪客在乘搭升降機時，可隔空按鈕而前往指定樓層，無需觸碰面板。華懋集團旗下如心廣場商場一期及二期已引入此按鈕。

香港生產力促進局總裁畢堅文表示，疫情期間，生產力局自行研發的本地科研成果「kNOw Touch無觸按鈕」，有著成本相宜、效益高，而且安裝簡易的特點，利用創新科技協助有效防疫抗疫。他又稱，「kNOw Touch」早前已進駐部分政府及公營機構大樓。

華懋集團數碼轉型總監胡達明表示，華懋集團是全港首間採用「kNOw Touch無觸按鈕」的企業，希望為市民帶來一個更安全安心的購物、餐飲、消閒和娛樂體驗。