新田/落馬洲發展區320公頃土地　擬建3.1萬伙住宅　公營房屋佔7成

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-09 11:56

港府落實發展港鐵北環線項目，前年9月則展開位處沿線的《新田/落馬洲發展樞紐研究》，進一步聚焦新界北三個發展區相關規劃，規劃署及土木工程拓展署交代最新進度，擬議的新田/落馬洲發展樞紐將以中至高密度發展，總面積約320公頃，包括270公頃發展用地，按初步估算，其地積比率可提升至最高7倍，料可提供約3.1萬多個住宅單位，公營房屋將佔7成，估計新建房屋可容納約8.4萬人。 署方擬於今年上半年向立法會申請撥款，以作勘查研究及詳細設計，如獲立法會批准，預計下半年可展開工作。

規劃署呈交最新的新田/落馬洲樞紐初步城市設計框架。(規劃署及土木工程拓展署提交元朗區議會文件)

根據規劃署初步土地用途預算，預期未來北環線及當中的新田站落成後可帶來機遇，新田/落馬洲樞紐將預留33公頃土地作住宅之用，地積比率介乎3.6至7倍，料區域內可建合共3.1萬多個住宅單位，公營房屋佔7成。在下一步的勘查研究及詳細設計中，當局會探討善用交通基建設施所帶來的發展潛力，進一步增加房屋供應的可能性。

經濟及就業用途方面，規劃署初步預留合共約70公頃土地，將設綜合商住區、企業及科技園，以及零售、餐飲及娛樂用地，估計可提供約6.4萬個就業機會，改善職住平衡；其中企業及科技園用地佔57公頃，署方稱可配合落馬洲河套區港深創新及科技園的發展，以發揮協同效應。



規劃署亦表示，未來會以方便行人及單車使用的「樂活大道」，貫穿整個新田/落馬洲發展樞紐，並會在擬議的新田站附近，設置行人專用街道和單車徑，鼓勵市民多使用單車和公共交通，推廣綠色出行。

規劃署呈交最新的新田/落馬洲樞紐初步土地用途大綱，總面積約320公頃，包括270公頃發展用地。(規劃署及土木工程拓展署提交元朗區議會文件)