新田落馬洲發展樞紐明年初就土地用途諮詢　向立會申餘下研究撥款

政府早年完成「發展新界北部地區初步可行性研究」，建議新界北由三個發展區組成，去年9月率先展開新田/落馬洲樞紐的可行性研究。發展局局長黃偉綸今日（28日）以書面回覆立法會議員查詢時表示，進度理想，明年初會就初步土地用途諮詢持份者，接著向立法會提交撥款申請，如獲批准，會在明年下半年展開新田／落馬洲樞紐的餘下研究和詳細設計。另外，黃指，亦爭取明年及早為另外兩個發展區，即新界北新市鎮和文錦渡物流走廊展開規劃及工程研究。

黃偉綸續指，根據《新界北初步研究》，新田／落馬洲樞紐的擬議發展規模為人口5.5萬、房屋單位2萬多和職位8萬。

黃偉綸：新界北發展及交椅洲人工島非二選一

他引述，去年9月展開的可行性研究認為可更充分利用北環線和擬議新田站帶來的機遇，進一步增加房屋供應和容納人口。另從改善「職住平衡」角度，並考慮到樞紐的地理位置和經濟功能，以至落馬洲河套的創科發展和港深兩地未來人流貨流安排，研究會重新檢視樞紐內經濟用地的用途。發展局指，會在明年初公布新田／落馬洲的初步土地用途時，一併交代建屋量和經濟用地的最新構思。

就交椅洲人工島，局方指，去年5月獲立法會工務小組委員會支持撥款進行研究，並準備提交財務委員會尋求批准，以期盡快展開人工島的規劃及工程研究，以及相關策略性運輸系統的可行性研究。局方表示，研究計劃是考慮到該方案對香港未來所帶來的龐大公眾裨益，包括公營房屋供應、紓緩交通擠塞，以及增加就業機會等，換言之，新界北發展及交椅洲人工島並不是二選其一的方案。