偽冒香港郵政騙案4個月120宗涉221萬　套銀行資料買虛擬貨幣

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-10 00:31

網絡釣魚騙案層出不窮，近月有不法之徒冒認「香港郵政」，利用短訊或電郵，誘使進入虛假「香港郵政」網頁輸入信用卡及個人資料。警方去年11月至今月約4個月，已收到120宗舉報，涉款221萬元，估計與疫情下市民較多網購有關，騙徒套取資料後會在1日內不斷消費，包括購買虛擬貨幣。警方亦留意到，外國有騙徒藉注射疫苗騙取受害人銀行資料，本港暫未有相關個案，但會密切留意。

網絡釣魚騙案層出不窮，有不法之徒冒認「香港郵政」，利用短訊或電郵，誘使進入虛假「香港郵政」網頁輸入信用卡及個人資料。（資料圖片）

訛稱包裹地址有誤要繳關稅 香港郵政：不會代收關稅

近月起有不法之徒假冒「香港郵政」，向市民發訊息及電郵，郵址模仿郵政電郵，內容附有「香港郵政」標誌，訛稱收件人地址有誤，要繳付數十元關稅才能取回包裹，當點擊網址後，會進入一個假冒「投寄易」網站，要求輸入信用卡、個人資料等。

香港郵政總監（運作）胡柏堅，香港郵政不會透過電郵、短訊或社交媒體確認收件地址，亦不會代收關稅，若派遞不成功，會發出領取郵件通知卡，若地址不正確，會寄回寄件人，過往部份虛假訊息文法不通、催促盡快繳費等，市民亦應留電郵是否由「@hkpo.gov.hk」或「@hongkongpost.hk」寄出。

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盜取資料後一日內網購 最大宗涉7.5萬元

網絡安全及科技罪案調查科總警司羅越榮形容騙徒手法舊酒新瓶，今次利用香港郵政作案，透過訊息聲稱要收取數十元稅，點擊進入的虛假網站仿真性高，市民稍一不慎容易墮騙。他表示，根據過往案件，騙徒盜取受害人資料後，會在1日內進行網購。

最大宗損失個案為一名39歲男士，他在1月11日收到自稱「香港郵政」電郵，指有包裹待領，他點擊連結進入網站後，按指示輸入信用卡資料，翌日就收到銀行通知，分別有4宗歐元網上交易，涉款港幣7.5萬元。

外國有注射疫苗釣魚網

網絡安全及科技罪案調查科（網絡安全組）警司張天樂指出，外國有注射疫苗騙案，利誘進入接種網站輸入信用卡資料，張強調現時本港接種疫苗是毋須提供信用卡等銀行資料。

另外，警方在今年2月起收到15宗假冒銀行釣魚騙案舉報，受害人合共損失88萬元，最大宗損失金額約26萬元，是一名57歲任職銷售員女子；曾有受害人快至2分鐘內被匯走存款。香港銀行公會防止清洗黑錢委員會主席區曉慧提醒，當進行大額或海外網上交易，銀行會向客戶發出一次性安全密碼，完成後會即時通知，以保障客戶及偵測詐騙案。

「風跡行動」修正12萬部伺服器

網罪科於本月1日至6日採取「風跡行動」，到訪或聯絡96間數據中心或網絡服務供應商，檢取及清除3部指揮及控制伺服器，清除1,798部連接殭屍網絡的電腦及裝置，並移除了183個釣魚網站，修正了12萬部被錯誤設定的伺服器。

▼警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖▼

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