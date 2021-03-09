強制檢測大廈｜新增7個處所　粉嶺牽晴間、東涌藍天海岸須強檢

撰文： 歐陽德浩 袁澍 最後更新日期： 2021-03-09 17:42

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署衞生防護中心今日（9日）公布新增21宗確診個案，其中8宗為本地個案。政府早前收緊政策，無論屬於有源頭或無源頭個案，患者居住的大廈均要進行強制檢測，料連同工作地點，今日至少新增7個處所要強檢，包括粉嶺牽晴間1座、東涌藍天海岸1座、西營盤威利麻街星輝大廈、北角康威大廈、觀塘創紀之城1期2座渣打中心8樓、銅鑼灣皇室大廈35樓、大埔土木工程署公務局區域實驗試驗所、。

粉嶺牽晴間1座的住戶須接受強制檢測。（資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日新增21宗確診個案，其中13宗為輸入個案，3宗為無源頭個案。患者分別居於粉嶺牽晴間1座、東涌藍天海岸1座、西營盤威利麻街星輝大廈。

其中，一名患者（編號︰11114）在大埔土木工程署公務局區域實驗試驗所工作，於3月1日開始流鼻水，3月2日公司安排取樣本，最後於3月5日上班後確診。他居於粉嶺牽晴間第1座，連同工作地點亦須強制檢測，約10多名同事被送往檢疫。

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另一名56歲男患者（編號︰11115）在銅鑼灣皇室大廈35樓工作，於3月1日感到不適，最後上班日期為3月3日，其後3月7日到養和醫院化驗後確診。他居於東涌藍天海岸1座，連同工作地亦須強制檢測。此外，他於2月22日潛伏期內曾到過銅鑼灣「海饌海鮮牛扒餐廳」。

亦有一名患者（編號︰11118）並沒有上班，居於西營盤威利麻街星輝大廈，亦被列作強制檢測。

張竹君又指，亦有相關個案的大廈須強制檢測，為北角康威大廈。另有1個工作地點亦須強制檢測，為觀塘創紀之城1期2座渣打中心8樓。

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