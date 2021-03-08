強制檢測大廈｜增7大廈　東涌映灣園聽濤軒兩幢上榜

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-08 23:02

衞生署今日（8日）公布新增9宗新冠肺炎確診個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將7幢大廈納入強制檢測。東涌映灣園聽濤軒第15座（除1樓以外）及第16座上榜，料因36歲女保安在該兩幢大廈工作所致。

▼3月8日強制檢測大廈名單▼

粉嶺馬綠悠軒及橫頭磡邨兩廈須強檢

納入強制檢測的大廈為元朗祥降圍55號、深水埗福榮街13-15號、粉嶺馬綠悠軒第6座、橫頭磡邨宏禮樓和宏祖樓、以及東涌映灣園聽濤軒第15座（除一樓以外）及第16座。當中不論患者所住名單或行蹤名單，今日都未見橫頭磡邨上榜。

公告列明任何在2月23日至3月8日期間曾身處任何上述所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月10日或之前接受檢測。受檢人士若在3月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

當局明日（9日）會在黃大仙橫頭磡邨宏禮樓、深水埗欽州街1-9號昌遠大厦、粉嶺綠悠軒第6座增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的當區居民及工作人員。

位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日（星期日）。各區向公眾提供免費2019冠狀病毒病核酸檢測服務的流動採樣站的開放日期及服務時間載於附件二。除流動採樣站外，受檢人士亦可選擇到全港各區任何一間社區檢測中心接受檢測服務，費用全免。

位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至3月14日。（資料圖片／黃穎津攝）

食物及衞生局發言人提醒公眾，政府早前已發出強制檢測公告，要求所有密切接觸者的同住成員接受強制檢測。任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士，在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的三天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼