反修例紀錄片《理大圍城》首登商營戲院銀幕　高先電影院本月放映

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-09 18:22

反修例紀錄片《理大圍城》將登上開幕不足一個月、主打本土及小眾電影的高先電影院銀幕。 高先今(9日)於FB專頁公布，本月中將舉行「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」，播放各港產得獎電影，包括曾捲入送檢風波、一直未在主流影院公映的《理大圍城》，發行商「影意志」過去受訪時曾透露，接洽主流戲院放映該片屢現困難。 《理大圍城》早前亦贏得阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎，紐約MoMA (現代藝術博物館)亦將於本月在網上放映。

《理大圍城》由「香港紀錄片工作者」執導，去年底獲得荷蘭阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎。(發行商「影意志」FB圖片)

新開幕、位於堅尼地城的高先電影院，今日於Facebook專頁公布，將於本月15至 21日舉行「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」，播放各得獎電影，包括曾捲入電檢風波的反修例紀錄片《理大圍城》。其餘上映電影包括演員王宗堯有份參演的紀錄片《夜香．鴛鴦．深水埗》，以及由文念中執導、講述導演許鞍華的紀錄片《好好拍電影》等。



《理大圍城》獲香港電影評論學會大獎評為最佳電影，學會稱讚「香港紀錄片工作者」團隊在艱難危險、複雜紛擾的處境下，仍然可以冷靜理性的態度，從千頭萬緒的材料中擷取關鍵片段，「突顯前線抗爭者被重重圍困的徬徨與掙扎，呈現悲壯的一頁。」



電影由「影意志」發行，早前曾連同另一反修例紀錄片 《佔領立法會》於香港藝術中心放映，當時一票難求，更出現「撲飛潮」。其後「香港獨立電影節」於網上收費播放該兩齣電影，惟今次則是《理大圍城》首次登上商營戲院大銀幕，不少網民留言表示希望戲院「加場」。

高先電影院今於Facebook專頁公布，將於本月15至 21日舉行「香港電影評論學會大獎 - 得獎電影巡禮」，播放各得獎電影，包括曾捲入電檢風波的反修例紀錄片《理大圍城》。(高先電影院FB專頁圖片)

《理大圍城》以外，其餘5部得獎電影巡禮作品均曾於商業影院上映，唯獨是《理大圍城》一直未獲「認投」，去年9月發行商「影意志」將其連同《佔領立法會》送檢時，電影、報刊及物品管理處（電檢處）將其評為三級，已購票的未成年觀眾不得進場，並要求兩片加入告示，指影片紀錄的行為「可能會構成刑事罪行」，及後更釀出送審光碟以「碎片」方式被退還。



《理大圍城》亦在海外卻獲得獎項，早前贏得阿姆斯特丹國際紀錄片電影節剪接獎，紐約MoMA (現代藝術博物館)亦將於本月24日至29日網上放映。