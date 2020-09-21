《理大圍城》上映前突被評III級　遭要求加聲明「或有誤導成份」

記錄片《理大圍城》、《佔領立法會》原定今（21日）在香港藝術中心古樂電影院上映，惟「影意志影院」專頁晚上在facebook表示，《理大圍城》在放映前兩小時才被電檢處評為III級電影，並要求在記錄片上加上聲明。「影意志」強調此非創作人的意願，又形容電檢處「利用各種手段逼使導演作出非本人意願聲明」，若不跟從指示，就以行手段令放映無法進行。

電檢處要求在《理大圍城》一片須加上述警告聲明。 （影意志facebook）

「影意志影院」指，於7月替舊版本影片申請電檢證明書，8月7日後接獲電檢處通知，表示需在片頭加入由電檢處發出之警告字眼，「影意志」表示此字句並非出自導演團隊意願，不會修改影片。但電檢處卻指，若不跟從指引，有機會令行政程序時間增加。

直至9月3日「影意志」重新遞交申請，並於新版本影片中加入電檢處要求之字句及標明字句為電檢處要求。及後「影意志」按電檢處要求交新版本，惟再查詢電檢進度時，對方卻指暫未能批核證明書。

電檢處要求在《佔領立法會》一片須加上述警告聲明。 （影意志facebook）

「影意志」批電檢處保障各方為名 保障自己為實

在9月18日，電檢處再通知影意志需在片頭加上其提供的告示字句，否則未能於放映當日發出證明書，「影意志」要求標明電檢處為發出告示者，電檢處指不能標明是電檢處發出，並只可按處方的要求修改。直到放映前兩小時，影意志才收到電檢處發出的證明書，記錄片《理大圍城》被評為III級，並需要臨時作退票手續。

「影意志」批評電檢處的做法，指電檢處要求他們在影片開首作聲明，卻不願表明是電檢處的要求，「是以保障各方為名，實屬是保障自己來強迫修改影片。」「影意志」強調，「不希望為業界帶來錯誤先例，但亦不想真相任由香港政府扼殺、及默許歷史被政權改寫」，為順利放映會暫時接受條件，但一定會繼續上訴。