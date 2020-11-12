理大圍城｜理大促停《理大圍城》放映會　學生會批校方削言論自由

理大圍城事件一周年，理大學生會原定於《蘋果日報》頭版刊登聲明，以及舉辦《紅磚危城》及《理大圍城》紀錄片放映會。校方昨日（11日）向學生會臨時行政委員會發電郵，促馬上腰斬相關活動，並提出懲處，包括暫停為學生會收取學生會會費，以及收回學生會場地使用及管理權等。 理大臨委今天（12日）發聲明指，紀錄片放映會將有新安排，又批評學校有意粉飾太平，削弱學生會權力，收緊學生言論自由，冀各方毋忘理大圍城事件。

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理大圍城事件一周年，理大學生會原定舉辦兩項活動讓同學回顧事件，包括於《蘋果日報》頭版刊登聲明，以及於本月17及18日舉辦兩場《紅磚危城》及《理大圍城》紀錄片放映會。惟校方昨日（11日）向學生會臨時行政委員會發電郵稱，學生會不應舉辦任何有違反香港法律或大學法規風險之活動，促馬上腰斬相關活動，並提出懲處。

理大校方昨日（11日）向學生會臨時行政委員會發電郵稱，學生會不應舉辦任何有違反香港法律或大學法規風險之活動，促馬上腰斬相關活動，並提出懲處。（資料圖片）

理大臨時行政委員會今天發出聲明，指校方透過電子郵件提出懲處。就使用學生會會費於《蘋果日報》頭版刊登聲明一事，表明會暫停為學生會收取學生會會費；就使用校內場地舉辦《紅磚危城》及《理大圍城》紀錄片放映會一事，學校則表示會收回學生會場地使用及管理權，並對相關負責人作出處分。

臨委考慮到日後學校場地使用及運作，紀錄片放映會將有新安排。而於《蘋果日報》頭版發放的聲明將會以電子形式在不同社交網絡平台中發放，請留意學生會的社交媒體。

理大臨委表示，理大圍城迎來一周年，學校的打壓亦日漸迫近，批評學校有意粉飾太平，將腥風血雨的事件抺走。臨委強烈譴責校方干預學生會事務，配合政府對學生進行打壓，削弱學生會權力，收緊學生言論自由。臨委又稱，理大學生絕不會盲目接受政府打壓，望各方能關注事件，毋忘理大圍城事件。