古洞馬草壟村突被劃作復耕地　農夫未獲原區復耕　團體批安排失當

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-09 18:42

受新界東北發展影響，政府提供多幅復耕地，讓受影響村民復耕。古洞北村民聯盟表示，聯盟收到粉嶺北發展區受影響農夫通知，指發展局通知他們獲編配古洞馬草壟村的復耕地，並將於3月10日與粉嶺農夫簽訂復耕協議。 然而，聯盟指受前期工程影響的農夫，一直在馬草壟村務農，但至今仍未收到政府部門的任何聯絡，質疑發展局安排失當，與政府承諾盡力協助受影響的農夫妥善復耕大相逕庭。

聯盟批評，發展局從未在特殊農地復耕計劃當中提及即將分配位於馬草壟村的復耕農地。（資料圖片）

聯盟指出，趙先生的農場原有近6萬呎農地，但是受前期工程影響，近4萬呎農地已於去年中被政府收回發展，餘下農地亦將於兩年後被收回。他們批評，作為同屬受前期影響工程的趙先生卻從來沒有被諮詢，而當局更安排粉嶺農夫跨區到古洞復耕，古洞農夫卻不獲原區復耕。



聯盟指出，兩個發展區的不少農夫也正在面對相同的情況，如粉嶺馬屎埔村的馬寶寶社區農場，批評無合適的復耕安排，香港農業將迅速消失。

馬草壟村突然被劃作復耕地

聯盟強調，發展局從未在「特殊農地復耕計劃」中，提及即將分配位於馬草壟村的復耕農地。他們形容此舉完全剝奪農夫的知情權，而發展局亦從未向區議會議員、地區人士及公眾人士諮詢有關馬草壟村農地作爲復耕地之用，

聯盟建議，局方應即時向古洞北受發展影響的農夫提供馬草壟村復耕地的所有資料。