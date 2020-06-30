新界東北｜議員視察復耕地　驚見遭放建築廢料：農民點復耕？

新界東北發展收地在即，立法會議員今日（30日）到古洞探訪，並到其中一幅復耕地視察。 該幅地位處邊境，鄰近新界東北堆填區，附近雜草叢生。立法會議員到場後，更發現土地涉非法擺放建築廢料。立法會議員張超雄表示：「點解會將個咁嘅地方比農民復耕？」 有農民批評，無論選擇復耕或農業園方案，政府均拒絕提供耕住合一 ，導致生產型的農夫根本難以維生。

【新界東北】為照顧家翁來港 新入住村民冀有體恤安排

【新界東北】曾斷供賣樓 村民不獲安排上樓：係咪要搞到家破人亡

【新界東北】村民最忠心朋友 無法上樓去向未明：政府無尊重牠們

【新界東北】草地連根拔起 牧羊人的無奈：政府仍然安置無期

【新界東北】田地復歸政府 農夫難捨青蔥翠綠：好快變成私樓

立法會議員張超雄、陳志全、朱凱迪和鄭松泰今早到新界東北視察，了解村民及動物安置情況，以及農業發展的情況，發展局、漁護署等都有代表出席。

農夫強調「耕住合一」

馬屎埔村村民區晞旻表示，她們三代人都在村內生活。她說，政府提供的復耕地偏僻，並拒絕「耕住合一」，農夫需要時常留意田內情況，生產型的農夫根本難以維生。她以種瓜舉例，節瓜在早上開花，她們要凌晨起床，之後落田人工授粉，才能結出瓜果；相反絲瓜則在晚上開花，他們晚上便要工作，「朝早凌晨起身，再做到夜晚，間屋唔係隔離點種嘢？」

她又指，政府只願提供160呎的臨時留宿設施，並不能讓一家共住，強調「耕住合一 ，身土不二」，家園與農田分不開。區晞旻批評：「無咗耕住合一其實好難運作。」

復耕地位處邊境 被擺放建築廢料

立法會議員之後前往其中一幅復耕地視察。該幅土地位處缸窰，鄰近新界東北堆填區，甚至能眺望深圳，四圍雜草叢生，而議員朱凱迪更發現土地涉非法擺放建築廢料，陪同出席的政府官員後來表示會跟進，區晞旻坦言：「倒過泥頭點種嘢？」

議員張超雄說，復耕地偏遠，猶如與世隔絕，若無耕住合一根本無可能，後來更發現有建築廢料被棄置在此，他形容是「笑話」，「點解會將個咁嘅地方比農民復耕？」