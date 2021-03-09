海饌海鮮牛扒餐廳四客染疫　負責人：倘檢測呈陰性冀周三復業

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-09 19:33

衞生防護中心今日（9日）公布，一名感染源頭不明的56歲男子，在銅鑼灣皇室大廈工作，曾到銅鑼灣海饌海鮮牛扒餐廳吃午餐，其後追蹤發現2月22日午市累計有4名食客確診，當中一人曾到K11 MUSEA的名潮食館用餐，屬於名潮食館群組。 餐廳負責人表示，西餐較少共用餐具，店內亦有設備送鮮風，倘餐廳員工檢測均屬陰性，估計明日(10日)會如常營業。

餐廳負責人黃先生說，昨天下午六時左右收到衞生署通知，餐廳即時停業，晚上七時左右，衞生署職員在餐廳不同地方抽取環境樣本，而今日所有餐廳員工已接受檢測，正等待結果。

他說，餐廳有按政府要求設立執枱專員，強調K11 MUSEA的「名潮食館」是中餐廳，形式上與西餐不同，西餐多為套餐，較少共用餐具，而確診客人當日是在午餐時段用餐，「大家都係獨立用餐，唔會共用餐具，不會有交叉感染，反而除口罩講嘢飛沫傳播機會大啲。」

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他又指，餐廳有兩部設備送鮮風，「衛生署昨天都看過，話OK。」他說，客人用過的餐具都會及時清洗。現時餐廳已進行深層清潔，今日下午亦有再做清潔，他認為「如果餐廳員工都陰性，聽日應該會開門，但都要睇衞生署嗰邊。」

餐廳負責人黃先生說，客人用過的餐具都會及時清洗。（袁澍攝）

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