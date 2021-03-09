新冠肺炎｜約10宗初步確診　海峰花園再有住客染疫　光顧10間餐廳

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-09 19:12

本港新冠肺炎疫情持續。衞生防護中心今日（9日）公布，新增21宗確診個案，當中13宗為輸入個案，8宗本地個案中有3宗為無源頭。另外，目前有少於10宗初步確診個案，當中亦有不明源頭個案，包括一名在觀塘功樂道中度弱智人士宿舍工作的26歲活動助理，由2月22日起不適，其後兩次做檢測均陰性，直至日前做氣管照鏡取分泌物呈陽性。50多名院友及20多名職員須檢疫。另外，葵涌華景山路海峰花園1座再有住客染疫，潛伏期內曾光顧10間餐廳，足跡遍佈葵芳、長沙灣、大澳。

心理衞生會宿舍活動助理初確診 已有抗體

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港暫有少於10宗初步確診個案，當中幾宗感染源頭不明。包括一名26歲男子，住將軍澳厚德邨德安樓，在由2月22日起不舒服，2月23做檢測呈陰性，至3月3日病情未轉好，由私家醫生轉介去急症，入聯合醫院取樣檢測再呈陰性，直至3月8日做氣管照鏡取分泌物呈陽性，同日亦取血液呈抗體陽性。當局正與醫管局做接觸者追蹤。

該男子在觀塘功樂道賽馬會大廈香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）任活動助理，工作主要帶院友做物理治療，他上班有戴口罩，但有院友因中度弱智無法戴口罩，50多位院友、20多位工作人員送檢疫中心。

第二宗不明源頭初步確診個案為58歲男，在深水埗區醫局街怡高工業中心工作，住華景山路海峰花園一座，之前已有一名退休婦確診而列為強制檢測大廈，兩宗個案單位不同層數及方向。他由3月3日起不舒服，3月5日最後上班。

潛伏期光顧葵芳敏華冰廳、大澳金培餐廳

他平時會與家人在附近餐廳食飯，潛伏期內足跡包括葵芳敏華冰廳、明珠宴會廳；平時早餐會到泰華食堂、長沙灣意樂餐廳、翡翠海鮮酒家、燉奶佬、頤東酒家、葵涌百份百餐廳、新世紀廣場的千兩、大澳的金培餐廳。另外，他曾與幾位朋友在華景山路打網球，與家人都須送檢疫中心。

一名不願具名的海峰花園一座居民透露，兩個染疫個案分別居於低層及中層，雖然自己居於頂樓，但仍然對大廈疫情感到擔心，在家已加強清潔消毒，又會減少外出，使用大廈升降機時會特別小心，「成日揸紙巾撳𨋢。」

西營盤URSUS FITNESS員工確診 學員要檢疫

另外，一名27歲男子住在第三街真光大廈，在西營盤薄扶林64號健身中心URSUS FITNESS工作，無病徵，2月17日的定期檢測為陰性，3月8日做檢測發現初步陽性。他上班時有小組活動，一般是一至數位學員上堂，工作時有戴口罩，但會出汗，個別人士要送檢疫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲。(羅君豪攝)

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