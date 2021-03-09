金域檢驗遇技術問題未能及時上載檢測結果　食衞局︰極不滿意

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-09 20:35

本港新冠肺炎持續，不少市民選到社區檢測中心接受檢測，《香港01》早前接獲投訴，稱梁顯利油麻地社區中心遺失檢測者資料，無法通知陰性者結果。食物及衞生局今日（9日）公布，涉事的承辦商金域檢驗（香港）有限公司期間遇上技術問題，因而未能於3月4日及時上載結果至信息平台，而檢測中心職員未能解答市民查詢。 但食衞局強調，事件不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕無遺失檢測市民的資料，但對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，更稱若再有同類情況，將按合約對金域檢驗採取跟進行動。

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全部樣本檢測結果為陰性

食衞局稱，當得悉有市民接受檢測後，未能如期取得檢測結果，便即時向服務承辦商金域檢驗（香港）有限公司跟進。據食衞局了解，金域檢驗於3月3日從檢測中心及流動採樣站收集到樣本後，按既定程序上載檢測結果，但期間遇上技術問題。因而未能於3月4日將結果上載至信息平台，以通知其陰性檢測結果。

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約6,000人受事件影響

食衞局表示，已於3月6日中午前（即檢測後的第三天）處理情況，並於同日將檢測結果發送給市民，估計約6,000人受此事件影響。但食衞局強調，該批接受檢測的市民結果全為陰性，稱是次事件不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕無遺失檢測市民的資料。

至於油麻地社區中心3月4日採集的檢測樣本，食衞局稱，金域檢驗已於3月6日完成化驗，檢測結果亦於同日分批上載至信息平台，發送至檢測市民。

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食衞局警告若再發生將按合約進一步行動

食衞局承認，是次事件確實對檢測的市民造成不便，亦批評社區檢測中心個別職員未能準確解答市民的查詢。食衞局強調，對此情況極不滿意，已嚴肅跟進，包括責成金域檢驗仔細調查，並提交報告和作出改善。

食衞局指，在金域檢驗處理事件期間，局方亦曾暫停向其委派新增的流動採樣站。食衞局更指，若再有同類情況出現，將按合約採取作進一步跟進行動。