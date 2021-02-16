強制檢測｜趕初七開工梁顯利檢測中心現百人長龍　不滿預約名額少

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-16 13:06

全港19間社區檢測中心今日（16日）的預約時間已經爆滿，但政府要求表列處所員工，每14天定期檢測才可在初七（18日）起重開，不少員工到檢測中心排長龍趕檢測尾班車。 位於油麻地的梁顯利社區中心，今早一直維持有約100人在現場輪候做檢測，現場所見，今早10時許，檢測中心員工已提醒打算即場排隊人士，上午時段預計會滿額，建議輪候者下午再到場排隊。 有輪候市民批評，早上曾多次嘗試網上預約，但未能成功，無奈要即場排隊，「政府要我哋做咁咪嚟做」，希望政府可以增加網上預約名額，以減輪候人數及時間。

早上10時許 職員已勸打算即場檢測市民改於下午輪候

位於油麻地梁顯利社區中心的檢測中心，一連3日的網上預約時段已經滿額，最快要到周五初八（19日）中午12時，才有少量名額可供參與檢測。而今早檢測中心門外，長期有約100人的人龍，在現場等候做檢測，人龍由籃球場排到旁邊賽馬會診所的後門，估計需要等候約一小時才能夠進入檢測中心內。至早上10時許，檢測中心已經有職員，勸喻部分前來輪候檢測人士，在下午2時後再到場排隊。

從事飲食業的嚴先生，向現場職員多番查詢後，決定加入排隊人龍。他表示，因應政府要求，食肆員工不得不做檢測，「嘗試過用過幾次個app，但都係爆咗預約唔到。」他在荃灣上班，早前亦曾嘗試於放工後，到荃灣區的檢測中心排隊，「去到個中心話收8點，但7點就截咗龍，即係又做唔到」。

嚴先生為趕及在初七前取得陰性檢測結果證明書，無奈要即場排隊。他批評，「政府要我哋做咁咪嚟做，但又無晒嗰啲流動檢測站，宜家咁多人排隊，我都擔心驚會（受）感染，我哋做餐廳傳開，可以好嚴重」。他認為，政府既然訂出相關要求，便應提供相關配套，例如增加網上預約名額等。

曹小姐對政府每14日要檢測的要求感不便，但始於為開工要無奈接受。（余俊亮攝）

預約名額不足 最快2月20日才有可供預約時段

而從事美容業的曹小姐，同樣為趕及初七開工，要取得陰性證明書前來排隊檢測。她說，近日嘗試網上預約檢測均未能成功，「試過2至3次都唔得，當時最快2月20號先有位，咁我趕唔切開工。」對於每14日要定期檢測一次的安排，曹小姐認為，會造成不方便，「（不過）唔方便都好過無工開嘅，希望政府可以改善吓，多啲位，多啲時間。」

嚴先生認為政府訂出相關要求便應該有相關的配套，例如增加網上預約名額等。 （麥凱茵攝）

除了趕開工的員工外，檢測中心也有想到內地的人士，或有其他需要人士。胡小姐一家早前從內地回港探親，現時須做檢測及領取陰性證明書才能到內地，「預約不到，但必須要回去，我們不是在這兒住。」會否擔心取得證明後，未能在24小時內過關？她指，無得擔心，即使擔心也要先來檢測。另一名市民區先生，他接受檢測目的，是要到取得陰性證明，以便到醫管局診所覆診，「我唔識得做個啲咩口水測試呀，醫生同我講呢度有得做，我咪嚟呢度排隊囉。」