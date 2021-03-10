綠置居2021｜鑽石山啟鑽苑最平118萬　6萬首期可上車　5月可申請

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-10 11:54

前大磡村地皮、即黃大仙鑽石山綜合發展區內的「啟鑽苑」，將於今年以綠置居2021計劃推售，涉及2,112伙單位。消息指，房委會以市價五折發售，建議售價定最平定為118萬元，而最貴的單位則擬售385萬元，平均呎價為7,390元，換言之，申請者只需約6萬元首期便有望上車。此外，有523伙為上期綠置居的貨尾單位納入同一期綠置居計劃重售，當中大部分為青衣青富苑單位。 房委會擬於5月接受申請，最快於7月攪珠，9月選樓。

今期綠置居「啟鑽苑」涉及2112伙單位，消息指，上期綠置居有523伙重售單位，當中516伙為青衣青富苑，其餘則為柴灣蝶翠苑，即今期綠置居共推售2635伙單位。此外，房委會亦擬將800個「租置計劃」回收單位一同銷售。

一人申請者預留300個配額

消息指，房委會擬為一人申請者預留300個綠置居單位，即沿用過往預留10%的做法。而房委會同時擬為「家有長者優先選樓計劃」的家庭申請者預留800個單位。申請者於選樓時，可選擇購買綠置居單位或租置計劃回收單位。消息指，房委會認為若為租置計劃分別設定配額將導致選樓過程時間大增。

消息指，房委會建議將「啟鑽苑」售價定於118萬元至385萬元，平均每呎售7390元。由於綠置居最高可有95%按揭，即買家最少可付5%首期，即約59,000元便可上車。今期綠置居擬於5月開始接受申請，於7月或8月攪珠，並於9月或10月選樓。

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