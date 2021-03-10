新冠疫苗｜六旬中港司機血壓略高　臨場暫緩接種︰無理由搵命博

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-03-10 14:34

本港新冠肺炎疫苗開打，接二連三有接種者懷疑接種後感不適及死亡個案。昨再有一名51歲男子打針後，急性心肌梗塞危殆，留醫深切治療部。其接種疫苗地點沙田源禾路體育館社區疫苗接種中心，今早（10日）仍有大批長者如常到場打針，普遍認為是個別異常事件，無損對內地生產科興疫苗信心。 不過，有年逾60歲、以及「三高」的中港司機，因疫苗中心的在場醫生，指其血壓略高。他衡量下，終決定暫緩接種，「咁多60幾歲人出事，緊係驚啦，無理由搵自己條命博。」

63歲的中港司機林先生，今天與同事前來接種疫苗，方便日後重新開關後復工。但他指，自己有「三高」問題，出門前已量度糖尿及血壓度數，其中血壓的上壓為143、下壓為86，經諮詢接種中心駐場醫生，決定暫緩打針，「佢睇完後都話略高，話都可以打，但為安全起見，可以先問返私家醫生，睇吓會唔會有血壓藥，低返先考慮接種。」

林先生表示，自己年逾60歲，科興疫苗在其他地方，列明供18至59歲接種，「係我自己驚啫，唔關佢哋俾唔俾打。」林生又指，近來接二連三有年逾60歲人士接種後出事，「緊係驚啦，無理由搵自己條命博」，遂決定回去詢問家庭醫生意見，「由細睇到大嘅醫生，會知道我體質，但呢啲（駐場醫生）只係睇到表面（臨床表徵），一針落去就係㗎啦，所以會再問返（家庭醫生），再決定打定唔打。」

他又提到，不論是接種科興或BioNTech疫苗亦可，會視乎身體狀況決定，「 如果自己身體能夠承受，打咩都OK，否則就算有寶藥俾你，做神仙都冇用。」

62歲李先生認為，以機率而言，接種疫苗比不接種安全。（陳淑霞攝）

接種者︰接種疫苗比不接種安全

62歲李先生認為，以機率而言，接種始終比不接種安全，「你出去曝露空氣中，會有機會感染，但你打咗針，計算風險比率，絕對有著數。」他續指，對科興有信心，「係國產，但外面有好多不實報道，出咗事就無限擴大，唔會差得過其他疫苗，只係俾人造謠中傷。」他又指，現時預約打針常爆滿，惟源禾路仍然有位，「可能呢間尋日有人出事」，但他認為，偶有異常個案實屬正常，萬中無一則是「無可能嘅事」，「行街都有可能有嘢跌落嚟撼親頭，但唔一定係自己㗎嘛。」

58歲、任職導遊郭小姐亦預約打針，「無信心唔會過嚟打。」被問到有接種者打針後出現異常，她指是正常情況，「食藥後都有機會有事。」郭小姐又指，選擇科興是由於認為其性質相比下較適合自己，衡量副作用等決定接種，「好似流感疫苗咁，等你自己有抵抗力，認為較安全。」

75歲陳生及69歲陳太，昨經郵局協助預約，他們指，知悉有長者接種後感不適，甚至死亡，但認為是本身有長期病所致。（陳淑霞攝）

75歲陳生及69歲陳太，昨經郵局協助預約，他們指，知悉有長者接種後感不適，甚至死亡，但認為是本身有長期病所致，「佢哋本身身體唔好，就算唔打都會有(事)。」陳生表示，兩人健康「過得去」，事前亦無專程諮詢醫生。被問到是否擔心出現併發症，他倆均指不擔心，且政府高官亦已接種：「唔驚，大人物都打， 如果有副作用佢哋都知。」雖然家人有勸喻「睇定啲先」，但他認為科興由中國生產，「信中國，唔會害你嘅。」