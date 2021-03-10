新冠疫苗｜杜燊棠料半數的士司機欲接種　促政府清晰公布接種標準

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-03-10 11:09

新冠肺炎疫情未息，港府擴大可預約接種疫苗群組，新增7類人士，包括餐飲業、建築業、旅遊業、公共交通從業員等。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠今日（10日）指，估計至少半數的士司機有意接種，惟接連有接種科興疫苗人士感不適，甚至死亡，情況令人感擔心。 他批評政府發放訊息令人覺得「迷糊」，促港府應清晰公布，不適合接種疫苗的「三高」具體水平，「上年紀人士多數有『三高』，政府將責任歸市民，係唔公道」。

杜燊棠估計，至少有半數的士業界有意接種新冠疫苗，以減低感染機會。（資料圖片）

本身是的士界資深司機的杜燊棠，今日（10日）在港台節目《千禧年代》中表示，對公共交通從業員，納入新冠疫苗接種計劃優先群組感開心，因士司機屬高風險群組，且行內三分二人年齡較高，估計至少有半數的士業界有意接種，減低感染機會。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

惟杜燊棠直言，接連有接種科興疫苗人士感不適甚至死亡，情況令人感擔心，促政府公布清晰指引，供市民參考。他舉例指，坊間流傳糖尿病患接種是最危險，惟不確定糖尿水平要到甚麼程度才屬危險，「上年紀人士多有『三高』，政府將責任歸市民是不公道」。

杜燊棠稱，今日已預約到私家診所打針，希望私家醫生可進行較詳細的諮詢，惟他直言，其仔女對他有意接種同感擔心，甚至直言不希望他接種：「政府解釋迷糊，大家都不知道如何決定」。