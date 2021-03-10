綠置居2021｜啟鑽苑約一成單位不足200呎　租置回收單位現狀出售

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-10 13:16

今期綠置居鑽石山前大磡村地皮「啟鑽苑」涉及2,112伙單位，將於5月推售。消息指，單位面積最細約為184平方呎的開放式單位，佔總單位數約12%；而最多單位介乎274至287平方呎。今期綠置居同時推售523伙重售單位，全部單位面積為187至189平方呎。 房委會擬首次將「租置計劃」內單位與綠置居同時推售。消息指，今期涉及800伙「租置計劃」回收單位，房委會擬以「現狀」出售，售價介乎14萬元至126萬元。申請者可於選樓時，選擇購買綠置居或租置計劃單位。

「啟鑽苑」推售2,112伙單位，當中約800伙、即佔總數38%的單位面積為274至287平方呎，而最細面積的單位僅得184至186平方呎，約有259伙、佔約12%。最大面積的單位為437至481平方呎，約有567伙，佔約27%。消息指，房委會擬以市值5折出售，即建議售價為118萬元至385萬元，平均呎價為7,390元。

至於上期綠置居約523伙重售單位，全部為最細面積類別單位、即為187至189平方呎，當中516伙於青衣青富苑，柴灣蝶翠苑則只有7伙。房委會擬同時推售800伙「租置計劃」回收單位，定價介乎14萬元至126萬元。

房委會擬以「現狀」出售租置回收單位。（資料圖片）

房委會僅翻新租置單位至合理水平

房委會擬讓受公屋清拆計劃影響的家庭申請者優先選樓，即白田邨第9至11座及第13座，之後則為受石籬中轉房屋清拆計劃的受影響家庭申請者。而房委會亦擬為選樓順序第三的「家有長者」家庭申請者，預留800個配額。而受清拆計劃影響，及其他一人申請者，則於所有家庭申請者選樓後才可選樓。

消息又指，房委會擬讓申請者於選樓時，選擇購買綠置居或租置單位，因認為若為租置計劃設定配額，將令選樓所需時間大幅延長。而租置計劃回收單位會以「現狀」出售，房委會僅進行翻新工程，令單位質素達「合理水平」，若買家在交付後發現供水系統、排水、供電或天線等有問題，可於交付日起計7日內，書面通知房委會。此外，房委會亦擬為個別回收單位製作短片及相冊，不建議安排參觀「睇樓」。

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租置計劃業主最快第3年後 可在公開市場出售單位

至於租置計劃單位的轉售限制，業主於首2年不可在公開市場轉售單位，需要以原來定價售回房委會及歸還特別折扣優惠金額，並不可於第二市場轉讓。而於第3至第5年，業主可於繳付補價後，在公開市場出售；或可評估市值後、並扣減折扣率後的價格，將單位回售房委會。業主於第6年後只可於繳付補價後，在公開市場出售單位。業主可於第3年起按自行議定價格，在第二市場出售單位。

而綠置居業主，則可於首次轉讓日期起計10年後，繳付補價後，於公開市場轉售單位；而於無需要繳付補價的第二市場，業主於首次轉讓日期起計首兩年，可用不高於原來售價，轉讓單位予房委會訂明的買家類別；而第3年起，則可按自行議定價格，轉售予房委會訂明的買家類別。

上期綠置居青富苑有500多個重售單位。（資料圖片）

申請費為250元

房委會擬於5月開始接受申請，消息指，房委會擬將申請費凍結於250元，若申請者於申請居屋2020時，表明同意將申請保留至下一次資助房屋銷售計劃，將會納入今期綠置居。而居屋2020將於今年5月或6月選樓，若屆時申請者已成功購買單位，其新申請將會被撤銷。而房委會擬同時接受紙本及網上申請。