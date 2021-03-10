6.9遊行衝突｜5人罪成入獄7周至7月　武術運動員鄺淯銘判囚拭淚

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-10 14:56

前年6月9日民陣發起反修例遊行，翌日凌晨有示威者和警方在金鐘立法會綜合大樓外示威區發生衝突，多人被捕。其中5名涉當日事件的男子，被控阻差及非法集結等罪名，案件今(10日)在東區法院裁決，裁判官裁定全部被告罪成，又稱若輕判被告控方或會上訴，故全部判囚，阻差的被告囚7周，非法集結罪成的4人則入獄6至7個月，當中包括香港武術隊運動員鄺淯銘，他在裁定罪成及聽取其律師代為求情時一度拭淚。

當日衝突控13人8人已認罪

控方就本案共起訴13名男子，其中8人已認罪，法庭今處理否認控罪的5人。5名被告：溫鎮豪（31歲，電腦技術員）、王洛鈞（23歲，無業）、鄺淯銘（23歲，無業）、曾泳祥（31歲，學生）和廖德輝（43歲，文員）。被告溫鎮豪被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，其餘4人被控一項參與非法集結罪。

溫涉阻警拘捕另一男子

裁判官鄧少雄裁決時稱，有作供警員指2019年6月10日凌晨，有白衣人向警員投擲水樽，警員使用警棍欲捉拿該白衣男子時，一名身穿綠色上衣和灰色長褲的人抓住該警員右臂，令白衣男逃脫。辯方質疑綠衣人並非被告溫鎮豪，且認為有關行為不是阻撓警員。惟裁判官比對影片及控方呈上的衣物證物後，認為溫是片中綠衣人，且其動作一氣呵成，明顯刻意阻撓警員，令警員失去追捕疑犯的機會，故裁定溫阻差罪成。

2019年6月9日的反修例遊行有大批市民出席，至晚上有部份人士未有離開，並與警方發生衝突。(資料圖片)

另4人築人鍊鼓勵他人加入

而4名涉非法集結罪的被告，他們當日均有拉倒鐵馬，並和其他人組成人鍊移動，又鼓勵他人加入。認為影片顯示的4人是案中的被告，故亦裁定他們全部罪成。

教練指鄺有能力在國際賽為港爭光

辯方求情指，涉非法集結的被告鄺淯銘，是香港武術隊運動員，鄺曾於世界青少年武術錦標賽獲金牌，並在世界武藝大師賽獲銅牌，教練指他有能力在世界賽和亞運為港爭光，惟其運動員生涯或因而要被迫終結，鄺淯銘在庭上拭淚。

官稱輕判換來上訴得不償失

裁判官判刑時稱若被告被輕判，萬一控方上訴，各人可能得不償失，考慮到溫阻差時沒有預謀，亦沒有導致警員受傷，判監7星期。

涉非法集結的4人，犯案時無刑事紀錄，其中鄺淯銘過去多年夢想、努力付諸東流，寬減刑期多1個月至6個月，其餘3人被判監7個月。

案件編號：ESCC1824/2020