6.9遊行3人認非法集結　囚16至20星期　1人為中大一級榮譽畢業生

前年6月9日為首次逾百萬人參與的反修例大遊行，同晚凌晨有示威者在立法會「煲底」外聚集，與警方發生衝突。8名男子被控參與非法集結罪，案件今（13日）於東區裁判法院開審。其中三人在開審前認罪，辯方求情指當日為首宗反修例大型遊行，政府晚上表示將會恢復《逃犯條例》修訂案二讀，群眾情緒因而激動，事件屬突發，並無預謀。當中一名認罪被告為中大哲學系碩士生，其大狀指他品學兼優、熱心助人，更曾在3年內獲得18項獎學金，望法庭酌情判刑。裁判官鄧少雄最終判碩士生即時入獄16星期，另兩人則被判20星期。

8名被告：學生戴安（23歲）、議員助理陳均年（23歲）、電腦技術員溫鎮豪（30歲）、無業王洛鈞（22歲）、無業鄺淯銘（22歲）、兼職教練卓嘉豪（24歲）、學生曾泳祥（29歲）以及文員廖德輝（41歲）。溫鎮豪僅面對一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，其餘被告則被控非法集結罪。

被告陳均年(左)及戴安(右)，被判囚20星期和16星期。(資料圖片)

辯方指事件屬突發 沒有預謀

3名被告戴安、陳均年及卓嘉豪今在開審前認罪。辯方指戴去年預審前已去信通知法庭願意認罪，希望法庭酌情至少扣減4分1刑期，另兩人則在最近兩周內通知，法庭可考慮扣減4分1或者5分1刑期。辯方亦提到，法庭對部分早前認罪的同案被告，以9個月作為量刑起點，結果被判即時入獄4個月。

戴為中大一級榮譽畢業生

戴的代表律師求情透露他獨自生活，其父已離世，生前為消防員，母親因工作而不在港。戴以一級榮譽在中大哲學系畢業，現為哲學系碩士生及助教。辯方引述由家人、教授、同學撰寫的求情信，指他品學兼優、熱心助人，更曾在3年內獲得18項獎學金。

恢復二讀群眾情緒激動

辯方續指，前年6月9日為首宗反修例大型示威，當日百萬人和平遊行至政府總部指定示威區，惟當晚深夜政府表示將於同月12日恢復二讀，引致群眾情緒激動。辯方形容，此案屬突發，事前沒有預謀，相對同年6月12日及7月1日的事件有本質上的差別。被告戴安當時戴上透明護目鏡，但無蒙面，衣著也與一般遊行打扮差不多。

官指求情文件令人動容

裁判官鄧少雄閱過求情文件後，指當中有令人動容及感動的內容。法庭以9個月監禁，亦即36周，作為量刑起點。

裁判官指被告陳均年及卓嘉豪在開審前不久才決定認罪，按例只可獲減5分1刑期，再依照同案早前認罪的被告一樣，因無案底及相若的背景而獲減刑8星期，最終兩人須入獄20星期。

戴曾往耶魯作交換生

另一被告戴安則在較早時間決定認罪，故可獲減4分1刑期，並同樣再就相同原因獲扣8星期刑期。裁判官稱，其教授在求情信讚賞戴在眾多學生領袖中表現非常優秀，就讀二年級時已有能力修讀四年級課程，曾往耶魯大學作交換生，且有資格在耶魯攻讀博士。法庭認為留下案底已令他額外失去很多機會，遂再酌情減刑3星期，判處16星期監禁。

案件編號：ESCC1824/2020