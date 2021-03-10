西營盤Ursus Fitness健身教練確診　9員工顧客初步確診恐爆疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-10 16:33

衞生署今日（10日）公布新增8宗確診，2宗屬輸入個案，餘下6宗為本地個案，源頭不明個案佔一半，包括西營盤Ursus Fitness健身教練、香港心理衞生會弱智人士宿舍員工及住海峰花園一座文員。Ursus Fitness更懷疑出現爆發，有多9名員工及顧客初步確診，衞生防護中心呼籲3月1日至10日到訪者聯絡中心。今日錄得10多宗初步確診。

衞生防護中心促本月曾到Ursus Fitness盡快致電熱線

3宗無源頭個案，第一宗為西營盤薄扶林64號Ursus Fitness27歲健身男教練（編號：11129），他沒有病徵，最後上班日為昨日（9日）。他住西營盤第三街真光大廈，2月17日定期檢測時陰性，3月8日所交的樣本顯示初步陽性。他上班時有小組活動，一般是一至數位學員上堂，工作時有戴口罩，但會出汗，個別人士要送檢疫。

衞生防護中心指，Ursus Fitness再錄得4名員工及5名顧客初步確診，正調查個案的感染是否有關聯，呼籲曾於3月1日至10日到訪Ursus Fitness的人士盡快致電中心熱線2125 1111或2125 1122。翻本資料，Ursus Fitness全港只有在西營盤的健身中心，沒有分店。

宿舍活動助理血液已呈抗體陽性

第二宗為觀塘功樂道賽馬會大廈香港心理衞生會（中度弱智人士宿舍）26歲男活動助理（編號：11123），他住將軍澳厚德邨德安樓，2月22日起不舒服，2月23做檢測呈陰性，至3月3日病情未轉好，由私家醫生轉介去急症，入聯合醫院取樣檢測再呈陰性，直至3月8日做氣管照鏡取分泌物呈陽性，同日亦取血液呈抗體陽性。當局正與醫管局做接觸者追蹤。

他工作主要帶院友做物理治療，上班有戴口罩，但有院友因中度弱智無法戴口罩，50多位院友、20多位工作人員送檢疫中心。

海峰花園一座近期錄兩宗源頭不明

第三宗為58歲男病人（編號：11128），他在深水埗區醫局街怡高工業中心工作，任職管理人員，有兩名同事被列作密切接觸者，住華景山路海峰花園一座，之前已有一名退休婦確診而列為強制檢測大廈，兩宗個案單位不同層數及方向。他由3月3日起發燒、3月5日最後上班、3月8日交樣本。

他平時會與家人在附近餐廳食飯，潛伏期內足跡包括葵芳敏華冰廳、明珠宴會廳；平時早餐會到泰華食堂、長沙灣意樂餐廳、翡翠海鮮酒家、燉奶佬、頤東酒家、葵涌百份百餐廳、新世紀廣場的千兩、大澳的金培餐廳。另外，他曾與幾位朋友在華景山路打網球，與家人都須送檢疫中心。

今日錄得10多宗初步確診，亦有一名確診者離世，死者為86歲有長期病患女病人（編號：10953），她2月25日因肺炎求醫伊利沙伯醫院急症室之後確診，病人情況持續惡化，延至今日上午9時30分離世。