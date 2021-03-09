確診大廈食肆｜增10食肆　西營盤婦食勻美心皇宮、北京樓、潮江春

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-09 23:21

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（9日）公布單日新增21宗確診，其中8宗是本地個案，4宗源頭不明，累計個案增至11,121宗。據衞生防護中心晚上公開確診者行蹤報告，有10間食肆曾有確診者到訪，遍布港島、九龍和新界。 個案編號11118的49歲無業女曾在潛伏期和傳染期到訪7間餐廳，當中四間都屬美心旗下的餐廳，包括太古城2期的北京樓、上環無極限廣場的潮江春及信德中心的美心皇宮、尖沙咀星光行的星巴克。

西營盤婦發病後曾光顧上環酒店的糖心軒

編號11118的49歲女患者居於西營盤星輝大廈，她在3月4日發病，根據衛生署記者會的資料，她並無工作。發病前的兩日，她曾到太古城2期的北京樓、海防道臨時街市及熟食小販市場、無極限廣場的潮江春、富衞1881公館的后園及星光行的星巴克。發病後，她曾在3月5日到訪信德中心的美心皇宮、3月7日還曾到宜必思香港中上環酒店的糖心軒。

居綠悠軒患者發病後曾到北區多個商場

在粉嶺綠悠軒第六座居住、編號11105的32歲女子，在3月4日發病，曾在發病前一日到訪1亞太中心的海港酒家。發病後，她曾到沙田京瑞廣場 2 期、創紀之城1期的渣打中心 8 樓渣打銀行(香港)有限公司（任職公司）、北區的逸峯廣場、安盛苑及帝庭軒購物商場。

編號11114的41歲男子，他在3月1日發病。根據資料，他在大埔工務局區域試驗所工作，3月5日最後一日返工。他曾在3月5日到富善邨榮發小廚、3月6日到牽晴間商場得金龍餐廳。

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