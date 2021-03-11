新冠疫苗｜衞生署將公布接種指引　醫生稱會減慢接種效率但較安心

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-11 15:21

新冠疫苗接種大規模展開，三名有心血管疾病市民接種後離世，專家再三呼籲長期病患者要控制好病情才接種，但當局一直都不肯具體說明穩定的定義。有專家昨日透露，衞生署幾日內會公布不適宜接種者的指引。有醫生稱，大部分醫生都會跟從指引，或先為不熟識的市民檢驗身體才接種，惟會減慢接種效率，不過相信指引可令市民及醫生都較安心，坦言「針無兩頭利」。

本港累計有三名曾接種科興疫苗的市民離世，坊間紛紛要求政府公布疫苗接種指引。衞生防護中心總監林文健本周一（8日）仍然拒絕提供指引，表示現階段不適宜就接種疫苗制訂太多硬性指標，因同一項指標對不同年齡人士的含意和處理方法也有不同，慢性病患者打針前應先尋求醫生意見，讓醫生針對個別情況作臨床判斷，若病情嚴重且未受控則不應接種疫苗。

將公布指引 孔繁毅：糖尿病HbA1C長期達10以上不宜接種

不過，負責審視疫苗副作用的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅，昨日在D100《左右大局》稱，衞生署幾日內便會公布清晰指引，供私家醫生參考，指出上壓長期高於160、下壓高於100；糖尿病HbA1C數值長期達10以上；長期吸煙並已有或懷疑有冠心病人士；有甲狀腺偏高或偏低問題，未能透過藥物控制者，都不適宜接種疫苗。《香港01》向衞生署查詢，正等候回覆。

孔繁毅透露，衞生署將公布清晰指引，供私家醫生參考適合接種者的病患情況。（資料圖片／歐嘉樂攝）

西醫工會流行病委員會主席陳培光認為，現時社會氛圍對疫苗有疑慮，歡迎政府公布清晰指引，使醫生及病人可較安心，「病人嚟到由醫生建議佢打針，係個人建議嚟，責任好大」，特別對不熟識的病人，無其醫療紀錄、病患史，可能要先為他們檢驗部分身體指數，拖慢接種程序，不過「針無兩頭利」。他又稱有診所只為舊症客人打針，因為對其病歷較清楚。



應到自己家庭醫生打針

家庭醫生林永和亦呼籲，有意接種的市民應到自己家庭醫生打針，但即使有不熟識的市民希望打針，自己都難以拒絕，不過會提醒他預備病歷資料，協助自己判斷，認為「（病人）無家庭醫生搵你都係緣份，（政府規定）諮詢意見都唔可以收錢，篤埋手指驗血糖，市民最終唔打就當做義工」。

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林志釉歡迎設指引 讓市民知悉接種原則



呼吸系統專科醫生梁子超就稱，社會對打針太多誤解，「打針嗰個、被打針嗰個又緊張，有指引可以放鬆一下」，強調全球注射過億新冠疫苗針劑，無任何證據顯示會引發三高病人心臟病發或中風。他又認為市民打針當日才檢驗身體指數意義不大，因為不少市民打針時都會緊張，令血壓及血糖上升，並不反映日常平靜時的身體情況。

醫委會委員、病人政策連線主席林志釉亦歡迎政府公布指引，讓市民都更清楚適合接種的原則，而指引公布後醫生都會參考，「有把尺喺到，如果指引話要做五樣嘢，你無根據做就要有合理解釋」，否則可能都會涉及專業責任問題。