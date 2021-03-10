新冠疫苗｜7人打疫苗後入院　復必泰及科興接種者均出現喉嚨腫脹

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-11 00:02

BioNTech/復星醫藥的復必泰及內地科興疫苗接種安排全面擴大，政府今晚（10日）公布，今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為72%，在7間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為91%。累計13萬人接受了第一劑疫苗。

至於不適入院個案，昨日( 9日）共錄得7宗，其中4人接種復必泰疫苗後，分別出現喉嚨腫脹、高血壓、胸部痲痺等情況；另有3人接種科興疫苗後，出現面紅、喉嚨腫脹等。當中2人需留院觀察，復必泰及科興接種者各一。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

六旬漢接種科興後出現高血壓及面紅

政府公布，昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院個案，其中3人接種科興疫苗，包括一名61歲男子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現高血壓及面紅，在上午9時55分被送往律敦治醫院；一名42歲男子到林士德體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到喉嚨不適，下午1時47分被送往瑪嘉烈醫院。二人經治療後，無須留院。

此外，一名79歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，出現心悸及感到暈眩，於上午10時59分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼

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上水漢接種復必泰後感胸部痲痺

有4人接種復必泰疫苗後送院，包括一名48歲女子到元朗體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到胸部不適及喉嚨腫脹，於上午9時22分被送往博愛醫院；一名62歲男子到曉光街體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛及出現高血壓，下午5時58分被送往聯合醫院；一名49歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種疫苗後，感到頭痛及暈眩，出現高血壓，下午5時03分被送北區醫院。

同樣在上水龍琛路體育館社區疫苗接種中心，一名53歲男子接種疫苗後，感到胸部痲痺。於下午3時正被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

累計13萬市民接種第一劑疫苗

截至今晚8時，過去24小時約有1.09萬名市民接種第一劑科興疫苗，當中約7,800人在八間社區疫苗接種中心接種，約2,600人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。另有約7,200 名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

同時，約有5,900名市民於七間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，另約1.21萬名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。