新冠疫苗｜西醫：逾半人甩底冇打針　梁子超：心理壓力增中風危機

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-11 10:56

新冠肺炎疫苗開打近半個月，出現3宗接種後死亡個案，連同多人接種後不適送院，社會對接種疫苗感到人心惶惶。西醫工會流行病委員會主席陳培光今（11日）表示，其診所約有一半人預約接種人士「甩底」。他坦言若有人在診所接種疫苗後身故，私家醫生會「幾麻煩」，社會或會歸咎醫生，惟政府又要求診所簽署合同，不會就接種疫苗徵收附加費，醫生難以免費在打針前為接種者診斷身體狀況。 呼吸系統專科醫生梁子超則指，長期病患和年長人士不適合打疫苗是嚴重錯誤的說法，強調現時未有數據顯示，滅活疫苗會引發心臟病或中風，又指沿用多年的流感滅活疫苗甚至可以減低此方面的風險，呼籲市民以平常心看待。

▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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出現異常個案後 有西醫診所約半數預約未如期打針



西醫工會流行病委員會主席陳培光今早在港台節目《千禧年代》表示，近日出現多宗接種疫苗出現嚴重異常的個案後，其診所有約一半人未有如期應約打針。他坦言，若有人在診所接種疫苗後死亡，私家醫生會「幾麻煩」，社會或會將矛頭指向醫生，對醫生構成龐大壓力，認為若市民的血糖尿高、血壓高，中風機會亦會較高，「不如遲少少先（打）」。

▼2.26佐敦官涌體育館接種科興疫苗首日▼

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陳續指，私家醫生接種前會評估接種者的身體狀況，惟政府要求私家醫生簽署合約，不會就接種疫苗徵收附加費用，若醫生為新症診斷身體狀況15分鐘，卻不能收費，形容是「好困難」，因此同行大多只為熟悉的病人打針，對新的病人則傾向不提供接種服務。

料即使發指引 亦難用於分類

對於衞生署將發出指引，列明暫不宜接種疫苗人士，陳培光坦言，如何預測一個人短期內會否突然中風或患心臟病，沒有一個完全足夠的分類，難以是指引是足夠，惟現時社會討論熾熱，「有就好過冇啦」，日後爆發事故仍有指引作為支持，相信對私家醫生有幫助。

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

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梁子超：長期病患及長者不適合接種是嚴重錯誤講法



梁子超則指，長期病患和年長人士不適合打疫苗是「嚴重錯誤講法」，現時全球多地已有許多人接種了科興疫苗，例如智利的老年人接種率亦非常高，但亦沒有出現嚴重事故。他又指，本港每年平均每200人有1人因心臟病或腦血管問題離世，認為政府在疫苗開打前並無將相關資料告知社會大眾，導致「虛驚」。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

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他強調，滅活疫苗的藥性並無此類問題，同樣使用滅活技術的流感疫苗，甚至可以減低此方面的風險。對於近期的不適個案，他解釋，社會高度關注疫苗，令大家感不安心，亦令長者在接種疫苗前後背負沉重心理壓力，心跳、暈、嘔正是神經反應，心理壓力亦有機會增加中風或心臟病的風險。

他又指衞生署即將發出的指引「冇特別必須性」，只要長者和長期病患者惰況穩定便可接種，並再次強調，不論科興或復復星/BioNTech的「復必泰」疫苗無證據顯示會引發這些疾病，形容兩種疫苗均無可能改變自然發病率。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼