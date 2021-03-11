勁過柯南！男客人買廁紙　超市老闆娘超強推理　1個線索估中係賊

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-11 09:00

老闆娘你是柯南嗎？遼寧大連日前發生1宗超市劫案，有個衣着密實男子入店「扮熟」後，一次過要買許多生活用品，還竟然要1次過買12條廁紙，老闆娘覺得不正常，竟由此推斷對方是賊，結果看店的婆婆真的被偷了手袋。老闆娘之後還自行調查，向內媒指買這麼多廁紙不正常，更翻查監控畫面，發現該男子原來早在大年初三時曾去「踩線」，她已經報警，更呼籲附近商店小心該男子。

男子想買多種生活用品，提出要買12條廁紙要婆婆到處找貨，再去到收銀台附近偷竊。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

內媒報道，事發於遼寧大連周水子快速公交站的1間超市，有男子走入高女士的超市，向當時看店的婆婆要求買12條廁紙，竟然被她估中是賊：

+ 6 + 6 + 6

監控鏡頭拍下男子在收銀台附近打量，然後趁婆婆不備伸手入內偷走手袋，裏面有500元人民幣現金，包內的超市會員卡的餘額都已經用掉。婆婆稱男子在超市開門不久就到，頭1句就說「小伙兒不在啊」，以為對方是熟客，男子更一口氣說要買多種商品，除了大量廁紙，還要買拖布、水桶等，又在婆婆上翻下翻時索要優惠。

高女稱超市其實只有60平方米左右，男子說要買的東西全都是放在店角落，婆婆要離開收銀台才拿到，男子入店約20分鐘。高女士和丈夫懷疑該小偷之前曾到過店內「踩線」，想起2月14日時，曾經有個進店的男子穿着和小偷一樣的衣服，連聲音、走路姿態、身高體型都相近，覺得是同一個人，他一入門就問有沒有雞蛋，而且還「扮熟」，問高女士丈夫「哎呀，這不是個老太太在這嗎？」根本是同一套路，男子當時走了個圈都沒買。

高女士和丈夫認為當時是大年初三，雞蛋幾乎是生活必需品，大時大節家裏不會缺，而且很少人會開口問貨品後又不買。他們當時覺得那男子不太正常，丈夫將那天的閉路電視畫面截了下來，並發給婆婆提醒，一定要注意這個男子。

高女士經營的超市遠離民居，生意靠坐車的客流，故懷疑男子是在踩線看有沒有行竊的機會，她事後已報警，並希望附近商店要注意這小偷。

（綜合）

無性行為卻染椰菜花 醫生一句診斷病因超無禮 台男：聽完很不爽

+ 8 + 8 + 8

女神約食飯叫少男排隊攞位 突帶男友現身 網民：撕咗張飛咪益佢