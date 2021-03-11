古諮會同意般咸道官小、舊大埔警署列古蹟　何福堂業主反對評級

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-11 23:00

古諮會今日（11日）開會，會上委員同意將三幢一級歷史建築物列為法定古蹟，包括般咸道官立小學、舊大埔警署和協天宮。在得到行政長官林鄭月娥同意後，便正式成為法定古蹟。

古諮會同意將三幢一級歷史建築物定為法定古蹟。（張浩維攝）

般咸道官立小學設防空洞 設計罕見

古蹟辦指，般咸道官立小學約於1941年落成，於日治時期曾被用作日軍憲兵總部，主樓用作審問的地方，而體育館則用作馬廐。主樓地庫設有兩個防空洞，古蹟辦形容，防空洞的設計在本港現存的歷史建築物甚罕見。

西營盤般咸道官立小學有80年歷史。(古諮會文件圖片)

會積極策劃大埔步行徑

至於舊大埔警署，古蹟辦指，新界居民當時認為興建警署會影響區內風水，警署曾被焚燒。在1899年4月，新界更曾爆發武裝衝突，政府和當地居民激烈戰鬥。

有古諮會委員在會上指，根據歷史，當時元朗區居民亦曾反抗，死傷慘重，坦言不少屍體埋葬在村內；另一委員亦指，大埔有不少歷史建築，故不應分散處理，建議應用文物徑完整呈現大埔歷史。古蹟辦回應指，會配合跟進上述建議，積極策劃步行徑。

可安排沙頭角協天宮導賞團

而新界沙頭角山咀村協天宮碑，會上有古諮會委員亦指，協天宮位處禁區，質疑大眾如何可享用該設施。古蹟辦指，日後可安排導賞團。

古諮會主席蘇彰德主持會議，會上討論多項歷史建築評級。（張浩維攝）

業主反對列何福堂為三級歷史建築

另外，古諮會早在2009年，已通過將屯門新墟何福堂中心的6個項目列為三級歷史建築評級，但由於業主在公眾諮詢期間提出反對及查詢，古諮會今日再討論。

古蹟辦在會上指出，業主曾在公眾諮詢反對擬議評級，指不同意上述歷史建築具文物價值，而業主又在今年3月再以書面重申反對立場，指有建築未被使用超過20年，故並無文物價值值得保留。古諮會今天再討論後，再通過上述建築的擬議評級。