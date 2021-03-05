古蹟辦擬列主教山及前油麻地配水庫一級歷史建築　古諮會下周討論

撰文： 張嘉敏 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-05 17:49

藏身地底逾百年的深水埗主教山蓄水池早前意外曝光，古蹟辦擬將其列為一級歷史建築；而歷史更悠久、有127年歷史的前油麻地配水庫，同樣獲古蹟辦建議評為一級歷史建築。古諮會於下周四（11日）開會討論。

根據古諮會文件，古蹟辦建議將主教山配水庫及油麻地京士柏前油麻地配水庫同列為一級歷史建築；另外建議西營盤磅巷台階為二級歷史建築。

備受關注的主教山配水庫建於1904年，而京士柏前油麻地配水庫歷史更為悠久，於1894年落成，至今有127年歷史。前油麻地配水庫採用拱門設計，上蓋現時為休憩公園，由康文署管理。

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一級歷史建築不受保護

若被評為一級歷史建築，即代表建築物具特別重要價值，而可能的話，須盡一切努力予以保存。不過不等於有關建築物受到保護，現時於本港只有獲列為法定古蹟的建築物，政府才可阻止對古蹟作任何改動。

如被列為一級歷史建築的何東花園，因其為私人業權，最後難逃遭拆卸命運。不過，由於主教山配水庫屬政府擁有，而早前發展局亦曾指，會就主教山配水庫研究保育和活化方案，並會探討有限度開放予市民參觀。

至於西營盤磅巷台階於約1860年代落成，早前有關注團體曾擔心於磅巷興建的扶手電梯會破壞台階，於2018年曾於古諮會討論評級。翻查當年會議紀錄，時任古諮會主席認為現有資料難決定其評級，希望可就台階及其文化意義作全面研究，惟認為古蹟辦要有大量資源才可進行。最後於13名委員中有9位贊成押後討論。

多項配水庫水務設施 獲納入待評級項目名單

而其餘具歷史的配水庫古蹟，如雅賓利食水配水庫、歌賦山食水配水庫、山頂食水配水庫、薄扶林輸水管及油麻地海水配水庫等水務設施，亦被納入有待評級的新項目內。

此外，就早前屯門何福堂中心多個構築物，早前獲建議評為三級歷史建築，包括最早建於1936年的涼亭、1940年落成的會所等，但古蹟辦收到相關反對意見。

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