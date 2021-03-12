孟晚舟入禀要求滙豐披露文件　高院4月再訊　孟聘周星馳案大狀

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-03-12 17:06

華為副董事長孟晚舟被美國指控誤導滙豐銀行，令滙豐繼續為與伊朗進行交易的「星通科技」（Skycom Tech）提供服務，正在加拿大面對引渡聆訊。她上月再入稟香港高等法院，要求香港滙豐披露多項內部文件，予她在引渡聆訊中使用。 案件今午在高院首進行「訴訟前的文件透露」（Pre-action Discovery），孟晚舟由資深大律師文本立代表，由於聆訊屬非公開，律師團隊未有透露案件細節。案件押後至4月12日。

孟晚舟一方由資深大律師文本立（右）代表，他曾代表周星馳。（張浩維攝）

案件原告為孟晚舟，被告為香港滙豐銀行，主審法官則為陳靜芬。孟晚舟一方今由資深大律師文本立代表，他曾代表周星馳；滙豐則由資深大律師萬祟理（Charles Manzoni）代表。

滙豐一方由資深大律師萬崇理（Charles Manzoni）（左）代表。（張浩維攝）

由於聆訊在內庭非公開進行，雙方大狀離庭時均不願透露庭上細節。根司法機構網頁，案件押後至4月12日，當日聆訊預計需時一整天。

有民間團體「市民心聲」今午前往高院外聲援孟晚舟，叫喊口號要求滙豐銀行還孟晚舟清白，又敦促加拿大政府釋放孟晚舟，好讓她「平安回到祖國」。

入禀要求滙豐交出如何判斷華為違反制裁文件

案件原告為孟晚舟，被告為香港滙豐銀行，主審法官則為陳靜芬。據入稟狀，孟晚舟要求滙豐披露多項內部資料，包括滙豐在2012年12月至2015年4月間如何評估華為、「星通科技」（Skycom Tech）及空殻公司 「Canicula Holdings Ltd」對銀行聲譽、能否合乎制裁規定的影響。

孟晚舟也要求滙豐披露在2013年至2015年間，考慮是否繼續為該三間公司提供銀行服務的評估文件，以及顯示三間公司均屬於華為的文件。

孟晚舟2018年12月在加拿大溫哥華被捕後，一直不能離境，保釋在家要佩戴電子腳鐐。圖為她與2020年12月出席當地法院聆訊。（路透社）

要求滙豐交出2013年會議紀錄

孟晚舟2018年12月於加拿大溫哥華被捕，美國要求加拿大引渡孟。資料顯示，美國政府指控孟晚舟2013年向滙豐作出不實陳述，謊稱華為子公司「星通科技」（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐為星通提供金融服務。此外，星通科技涉嫌在2009年至2014年間，與伊朗電信業者進行涉及美國商品和技術的交易，規避並違反美國對伊朗的制裁。

至於在加拿大的法庭文件中，孟晚舟被指在2013年8月22日與滙豐高層會面，並在會面中透過簡報（PowerPoint）解釋，並否認華為與星通的關係，而華為事後提供了該份PowerPoint的英文版。因此，孟晚舟在入稟狀亦要求滙豐披露與會議有關的文件或紀錄，或該PowerPoint。

華為副董事長孟晚舟2018年12月在加拿大被捕，美國指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

入禀英國法院敗訴

華為早前亦已入稟英國法院，要求獲取滙豐銀行的內部紀錄，希望證明公司副董事長孟晚舟沒有誤導滙豐，但申請遭拒絕，孟晚舟一方更須支付8萬英鎊訟費。

根據本港公司註冊處紀錄，孟晚舟曾擔任「星通科技」的董事，華為系的公司曾為該公司的股東。

資深大律師陳靜芬（右），2019年12月獲委任為高等法院原訟法庭法官。

法官陳靜芬曾打霍英東爭產、鏞記清盤案

本案主審法官陳靜芬亦頗有來頭，她於2011年獲委任資深大律師，同年獲委任者有現任律政司長鄭若驊。

陳麗芬曾代表多名城中名人出戰聆訊，包括在已故全國政協副主席霍英東的遺產案中，代表霍家長房女兒霍麗娜；以及在「富豪飯堂」鏞記酒家清盤案中，代表甘家長子甘健成。

孟晚舟在香港高院入禀，要求滙豐披露內部文件。但司法機構網頁疑有手民之誤，入禀狀中孟晚舟英文名Meng Wanzhou拼寫正確，但網頁則串錯成「Wamzhou」。（司法機構網頁）

孟晚舟在香港高院入禀，要求滙豐披露內部文件。但司法機構網頁疑有手民之誤，入禀狀中孟晚舟英文名「Meng Wanzhou」拼寫正確，但網頁則串錯成「Wamzhou」。

案件編號：HCMP251/2021