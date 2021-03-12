8000萬六合彩頭獎今晚攪珠　攪出號碼有得對

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-12 22:11

六合彩連續8期無人中頭獎，今晚（12日）9時半進行新一期攪珠，馬會推算頭獎10元一注獨。一周以來累計投注額1.13億元。中，可捧走8,000萬元，為去年復辦以來最高金額。

3月12日六合彩攪珠，頭獎一注獨中可獲8,000萬元。（羅國輝攝)

多寶累積至近7,000萬

六合彩停辦近8個月，去年9月下旬才恢復，但經常無人中頭獎，對上一次有人中，是今年2月2日，一注獨中獲得6,327萬元，此後一期有0.5注中，取走800萬元頭獎獎金的一半，之後連續8期都無人中，至今期累積多寶增至近7,000萬元。

六合彩新十期攪出號碼。(馬會網頁截圖)

兩次攪出幾乎全綠色或全藍色號碼

就近十期的攪珠結果，攪出號碼偏向大號碼，1至10只出現過10次正選號碼，另有3次則是特別號碼。在三種顏色的的號碼球當中，其中兩次分別乎全綠色或全藍色，只有一個是綠色或藍色，紅色相對不旺。

新一期六合彩今晚攪珠，如一注獨中可獲8,000萬元獎金。（資料圖片）

六合彩今晚攪出的號碼為：16、17、21、24、43、47；特別號碼為：30。

8000萬六合彩頭獎攪珠結果。

頭獎無人中 下期頭獎1.1億元

馬會公布，今晚無人中頭獎，二獎每10元一注派彩578萬元，打破2016年1月2日每注派554萬元紀錄，但今晚只有0.5注中。累計多寶共有9,000萬元，馬會下周二（16日）不設攪珠，延至下周五晚( 19日）舉行，多寶累計9,005萬元，估計頭獎一注獨中可獲1.1億元。

↓↓十大幸運投注站↓↓（截至去年10月）

+ 4 + 4 + 4