URSUS Fitness爆疫｜多間金融機構員工確診　滙豐法巴瑞信中招

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-03-12 16:01

西營盤健身中心URSUS Fitness爆發群組個案，影響香港金融行業，多間金融機構員工確診。當中滙豐確認有在中環滙豐總行大廈上班的員工確診，而法國巴黎銀行亦有向員工發內部電郵，指有於國際金融中心二期辦公室上班的員工亦確診。《華爾街日報》亦報道，瑞信亦有一名曾到訪健身中心的員工檢測初步呈陽性，在環球貿易廣場辦公室工作。

滙豐確認有於總行上班的員工確診新冠肺炎。(資料圖片)

滙豐發言人回覆查詢指，於昨日(11日)得悉一名員工初步確診新冠肺炎，該員工在滙豐總行大廈上班，最近沒有與客戶見面。滙豐指，一向重視員工和客戶健康，經常呼籲員工注重個人衞生。

有報道指，瑞信有員工曾到健身室後初步確診。(資料圖片)

《華爾街日報》亦報道，瑞信有員工近日曾到健身室後，病毒檢測初步呈陽性，指該員工在環球貿易廣場(ICC)91樓工作，同層有個別員工1於昨日下午被要求回家，而辦公室亦有進行大清潔，員工今日亦被要求接受病毒檢測才可上班。

法國巴黎銀行有在國際金融中心二期工作的員工確診。（資料圖片/歐嘉樂攝）

法國巴黎銀行亦有向員工發電郵，指有員工昨日對新冠病毒檢測呈陽性，禁止員工到工作地點以外的不同樓層，穿梭巴士服務會暫停。

香港置地指，有在遮打大廈8樓工作的員工確診新冠肺炎。

《香港01》亦獲得一封香港置地的文件，指遮打大廈8樓有員工於昨日確診，而該員工最後於3月8日上班。按網上資料，瑞士百達資產管理的辦公室正位於遮打大廈8至樓，惟《香港01》致電查詢時，接聽的職員否認有員工確診，「我哋冇，唔知你邊到聽返嚟」。