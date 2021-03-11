URSUS Fitness爆疫　至少牽連6間健身室須關門

撰文： 黃詠榆 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-03-11 19:53

疫情反彈，西營盤健身中心URSUS Fitness大爆發，累計增至50人染疫。衞生防護中心透露，URSUS Fitness群組的患者，至少到過另外6間健身室，包括上環House of Fitness、中環H-Kore、ONE Personal training及H.I.T. Personal Training、Strength Culture等，以上健身室已即時暫停營業，並交代指所有員工將進行檢測，店舖須深層清潔。

▼再有6間健身中心因涉Ursus Fitness爆疫群組關門▼

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今日新增19宗本地個案，有16宗都來自URSUS Fitness群組；而該群組初步陽性個案有30多宗，換言之，確診及初步確診個案相加已逾50人染疫。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有URSUS Fitness的顧客，是上環House of Fitness的導師，另一位是H-Kore的教練，亦有人到過Pure Fitness，但需了解到訪日是否傳染期之內，如涉及員工確診，健身中心都要停業。

根據衞生署衞生防護中心公布，一名Ursus Fitness顧客本身是健身教練，在中環及鰂魚涌H-Kore均有執教。(李澤彤攝)

H-Kore昨日在Facebook表示，今日起暫停營業，並已聯絡所有跟確診教練接觸的學員，建議他們做病毒檢測。記者今日下午到上址視察，發覺只得一名清潔人員在現場，場地已關閉。

至於上環House of Fitness亦在社交平台公布，一名在3月8日下午曾到訪Ursus Fitness的人士，在同日晚上6時半至9時半，及翌日相同時段，曾經到訪House of Fitness。健身室得悉後，決定即時關閉，直至所有員工的檢測呈陰性，並徹底消毒場地。下午約5時45分，兩名職員應留在健身室收拾器材，現場所見已無其他顧客。

位於上環的House of fitness已關門，兩名職員應留在健身室收拾器材，現場所見已無其他顧客。(黃詠榆攝)

House of fitness 於IG Story 公告，由於有確診者曾到訪，會即時關閉。(House of fitness IG截圖)

除了衞生署公布的三間健身室，另有兩間位於中環的健身室，亦在社交平台公布，有確診者曾經到訪。其中，ONE Personal training表示，一名患者曾於3月8日下午1時至3時到訪，另一名屬URSUS Fitness群組的患者，則於3月9日下午12時至1時半到訪，健身室目前已經關閉，所有員工將接受病毒檢測。

另外，H.I.T. Personal Training宣布，一名URSUS Fitness群組患者，曾於3月1日、3月5日到過健身室，目前所有員工的恆常檢測結果呈陰性，本周健身室會繼續關閉，員工亦會再做檢測。

位於中環利東大廈的Hit Personal Training已關閉。(鄭秋玲攝)