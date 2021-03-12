URSUS Fitness爆疫｜專家：健身群組倘隱瞞行蹤　恐爆第五波疫情

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-12 14:05

西營盤健身中心URSUS Fitness爆疫，三日內逾50人確診或初步確診，240名顧客須檢疫，有患者曾分別到其他3間健身中心。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（12日）表示，患者涉及不同行業及界別，是第五波疫情的先兆，「如果密切接觸者隱瞞行蹤，繼續出街同返工就好易會爆第五波。」倘再有其他健身中心相繼出現個案，預料政府會對他們失去信心，可能再次勒令關閉。 呼吸系統專科醫生梁子超稱，現時應「救咗火先再講係咪第五波」，未來數天要觀察跨代傳播情況，盡可能追蹤接觸者，並攔截群組擴散。

呼吸系統專科醫生梁子超說，這次健身中心群組的首名患者無病徵，整個群組滯後確診，發現時已可能涉及數代傳播。他稱，此群組的患者處於活躍年齡，各自到不同的工作場所和學校，並參與不同活動，有可能引致猶如跳舞群組的「網絡式爆發」，屆時便是第五波疫情。

梁子超強調，現時應「救咗火先再講係咪第五波」，未來數天要觀察跨代傳播情況，盡可能追蹤接觸者，並攔截群組擴散。若當局可及時阻截多層傳播，情況應未至於太惡劣，便有望阻止第五波疫情爆發。他建議，必要時應關閉健身中心。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

如果佢哋合作，願意去檢疫就未必會爆第五波

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，健身群組確診人數多，患者涉及不同行業及界別，是第五波疫情的先兆。至於會否爆發第五波，他認為視乎密切接觸者是否合作，「如果佢哋合作，願意去檢疫就未必會爆；但如果佢哋隱瞞行蹤，繼續出街同返工就好易會爆第五波。」他又稱，倘再有其他健身中心相繼出現個案，預料政府會對他們失去信心，可能再次勒令關閉。

新冠疫苗接種計劃已展開逾兩周，目前超過14.5萬名市民已接種第一劑。許樹昌指出，打針並非救急措施，而是中長線的防疫措施，加上僅少數市民已接種，未足以達致保護效應。

▼3月10日 首日接種復必泰情況▼